El Elche pierde el invicto en casa frente al Villarreal

El Elche buscaba abrir el 2026 con victoria en casa, donde mejor despliega su juego. Sarabia sacó al campo su clásico 3-5-2 para mantener el invicto en casa: Iñaki Peña, Chust, Affengruber, Bigas (C), Álvaro Núñez, Martim Neto, Marc Aguado, Febas, Germán Valera, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Las mejores imágenes del Elche CF - Villarreal CF /

La primera parte ha sido un auténtico duelo de ida y vuelta. Los primeros 20 minutos del Elche han sido nefastos y dos jugadas de Moleiro y Mikautadze han puesto el encuentro 0-2 a favor del Villarreal. A partir de ahí, el Elche ha despertado y una gran jugada individual de Martim Neto ha recortado distancias tras un zapatazo del portugués desde fuera del área que ha activado al Martínez Valero.

En la segunda parte se han calmado las aguas. El partido se ha vuelto algo abrupto y ninguno de los dos equipos ha tenido el control total del encuentro. El Villarreal se ha defendido bien y el Elche no ha podido materializar ninguna ocasión de peligro. Sin embargo, casi al final del partido, una solitaria jugada del Villarreal ha puesto el 1-3 definitivo de la mano de Pedraza

El Elche abre así el 2026 con una derrota que le ha costado el invicto en casa a pesar del arreón en los últimos minutos de la primera parte.