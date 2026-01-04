238 días después, la racha del Elche llegó a su fin

A lo largo de los últimos meses se decía que las derrotas iban a llegar, de hecho, hasta el propio Eder Sarabia lo avisó por activa y por pasiva en las ruedas de prensa, pero siempre es fácil acostumbrarse a lo bueno. Este Elche había convertido el Martínez Valero en un fortín inexpugnable para cualquier rival y los duelos en el feudo franjiverde siempre solían transcurrir con la misma tónica, un baño de juego local en el que la afición salía del estadio enamorada de su equipo, de su entrenador y de su juego. Nadie osaba a sumar de tres en Elche, ni siquiera equipos instaurados en la élite del fútbol europeo.

Martim Neto se lamenta en el Martínez Valero ante el Villarreal bajo la atenta mirada de Álvaro Rodríguez. / AXEL ALVAREZ

Como todo en esta vida, la racha llegó a su final, pero lo hizo en un partido extraño, uno en el que el Elche demostró dos caras radicalmente diferentes. Los primeros quince minutos las sensaciones no tuvieron nada que ver con lo que venía siendo habitual y por momentos dio la sensación de que los franjiverdes estaban actuando de visitantes por la clara superioridad del Villarreal. Con el paso de los minutos el equipo reaccionó y se agarró al partido, empezando a verse una franja mucho más reconocible. No fue suficiente, por lo que 238 días después, la racha de imbatibilidad del Elche llegó a su fin.

Durante todo este periodo de tiempo, que se ha extendido desde el 10 de mayo hasta el 3 de enero, la afición franjiverde ha visto ascensos, duelos épicos ante rivales de entidad y goleadas espectaculares. La derrota ante el Levante en la jornada 39 de Segunda División, curiosamente con un resultado de 1 a 3, sacó al Elche de las dos primeras posiciones y comprometió de lo lindo las opciones de ascenso directo, objetivo que se terminó consiguiendo en la última jornada en Riazor.

Último partido de la temporada

Tras el último traspié en el Martínez Valero, los de Sarabia volvieron a casa para verse las caras con el Málaga y consiguieron una victoria épica gracias a Sory Kaba y Mourad. Fue la última función de la temporada en el feudo franjiverde hasta que, ya en Primera División, el 18 de agosto, el fútbol retornó a la ciudad de Elche de la mano de un duelo ante el Betis.

1-1 fue el marcador final, pero los ilicitanos demostraron que visitar el Martínez Valero se iba a convertir en una odisea para todos los rivales. Al primer partido de la temporada le siguió la reedición de un duelo clave en Segunda, el Elche-Levante. El destino cambió en Primera y la franja venció con comodidad por 2 a 0.

Álvaro Rodríguez se lleva las manos a la cabeza tras fallar una ocasión el conjunto franjiverde ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

Después del conjunto granota también pasaron por la ciudad de las palmeras el Oviedo y el Celta, marchándose ambos de vacío hacia sus respectivas tierras tras dos exhibiciones franjiverdes. La afición estaba enamorada con el juego de los suyos cuando actuaba como local y en los meses de octubre y noviembre llegó el gran reto para los de Sarabia. Visitaron el Martínez Valero el Athletic Club, la Real Sociedad y el Real Madrid y, pese a empatar los tres encuentros, los ilicitanos fueron superiores en todos los partidos y merecieron mucho más.

Durante el último mes del año se tiró la casa por la ventana con los partidos ante Girona y Rayo Vallecano. El 7 de diciembre el Elche recibió a un conjunto catalán que empezaba a remontar el vuelo, pero los franjiverdes se encargaron de volver a marcar distancias con el descenso. Terminaron ganando 3-0 gracias a una soberbia actuación coral y, también, gracias a la ayuda de Gazzzaniga, quien tuvo errores de bulto que costaron dos tantos.

Un mes espectacular

El 21 de diciembre, en el último partido del año, la franja maniató al Rayo Vallecano y lo superó con un marcador de 4 a 0. La exhibición fue tremenda y tras ello, Eder Sarabia no podía esconder la felicidad ante el nivel que estaban desplegando los suyos.

El año no ha arrancado de la mejor manera, pues nunca es plato de buen gusto caer ante tu gente, pero esta Primera División no para y en menos de una semana dará otra oportunidad para redimirse, en este caso ante un Valencia en horas bajas en Mestalla.