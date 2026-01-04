El Elche cierra y abre el año repitiendo goleador

El año terminó para el Elche de la mejor forma posible, pero, tras el parón, llegó un alto en la escalada de la franja. El espectacular 2025 cerró sus puertas con un triunfo apabullante en el que el conjunto franjiverde desarboló al Rayo Vallecano y le infligió un correctivo más que severo para terminar cerrando el choque con un sonrojante 4 a 0.

Sin embargo, en el primer duelo del año, las tornas cambiaron, y el equipo que terminó mordiendo la lona en el Martínez Valero fue el Elche, algo que no ocurría desde el pasado 10 de mayo ante el Levante en Segunda División.

Martim Neto celebra el gol ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

El último partido del 2025 y el primero del 2026 en poco se parecen, pues en uno se ganó holgadamente y en el otro se cayó con una diferencia amplia, sin embargo, hay una cosa en la que ambos enfrentamientos coinciden, el goleador.

El Elche cerró el año con Martim Neto viendo puerta por última vez y dos semanas después, abrió el siguiente con el portugués volviendo a perforar la red. Caprichos del destino, pues el exjugador del Benfica no está siendo el máximo artífice de la franja, de hecho, solo ha visto puerta en dos ocasiones en liga, ante el Rayo Vallecano y ante el Villarreal.

El gol ante el conjunto madrileño cerró una velada perfecta en el Martínez Valero. El portugués, con el balón pegado al pie, superó a Isi Palazón y tras una combinación con Josan, fusiló a Augusto Batalla para perforar la red por cuarta vez en el encuentro.

Ubicaciones parecidas

Ciertas similitudes tuvo el gol ante el Villarreal, pues fue en una demarcación del campo parecida. En este caso el que hizo una de sus arrancadas marca de la casa fue Aleix Febas, quien tras sufrir las tarascadas de la defensa del submarino amarillo cedió el balón para que Martim Neto hiciese el resto. Una vez con el cuero en los pies, el portugués se giró a las mil maravillas y sin ver la portería en ningún momento cruzó el balón haciendo imposible la estirada de Luiz Junior.

Sin dejar de lado la faceta goleadora de Martim Neto, que además de los dos tantos en liga vio puerta ante Los Garres en Copa del Rey, el portugués estaba destacando en lo que respecta a las asistencias, pues ya suma tres, algunas de muy bella factura.