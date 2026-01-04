El Elche suspende el entrenamiento a puertas abiertas

Tras caer en el primer partido del año ante el Villarreal, el Elche afrontaba un evento solidario en la que sería una jornada llena de ilusión para los más pequeños. Este lunes 5 de enero la franja iba a celebrar un entrenamiento solidario a puertas abiertas en el estadio Martínez Valero, pero debido a las previsiones meteorológicas adversas se ha decidido suspender el evento.

Esta actividad, en la que todos los aficionados, pero especialmente los más pequeños, iban a poder acercarse y disfrutar junto a los jugadores del primer equipo en una jornada marcada por la solidaridad y el deporte, queda aplazada por motivos de seguridad y condiciones climáticas, ya que las previsiones auguran unos días difíciles. Desde el club lamentan todas las molestias que esta decisión haya podido ocasionar a todos los seguidores que tenían previsto acudir a la cita.

Sin embargo, en los próximos días el club comunicará si se programa una nueva fecha para la celebración del entrenamiento solidario para que la afición pueda participar y así mantener el carácter solidario de la iniciativa.