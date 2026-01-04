Elche CF
El Elche suspende el entrenamiento a puertas abiertas
El evento solidario previsto para este lunes 5 de enero es cancelado debido a las previsiones meteorológicas
Tras caer en el primer partido del año ante el Villarreal, el Elche afrontaba un evento solidario en la que sería una jornada llena de ilusión para los más pequeños. Este lunes 5 de enero la franja iba a celebrar un entrenamiento solidario a puertas abiertas en el estadio Martínez Valero, pero debido a las previsiones meteorológicas adversas se ha decidido suspender el evento.
Esta actividad, en la que todos los aficionados, pero especialmente los más pequeños, iban a poder acercarse y disfrutar junto a los jugadores del primer equipo en una jornada marcada por la solidaridad y el deporte, queda aplazada por motivos de seguridad y condiciones climáticas, ya que las previsiones auguran unos días difíciles. Desde el club lamentan todas las molestias que esta decisión haya podido ocasionar a todos los seguidores que tenían previsto acudir a la cita.
Sin embargo, en los próximos días el club comunicará si se programa una nueva fecha para la celebración del entrenamiento solidario para que la afición pueda participar y así mantener el carácter solidario de la iniciativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Doce detenidos en Alicante y otras nueve provincias por una red de distribución de recetas médicas falsas
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Hércules CF - CE Sabadell
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- Los municipios de Alicante que han suspendido la Cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvias
- El Supremo confirma el despido de la plantilla del laboratorio del Hospital de Torrevieja tras recurrir la Conselleria de Sanidad en contra de su reincorporación
- Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa
- ¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia