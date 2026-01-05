Un extremo derecho para el Elche por Reyes

Un extremo que actúe por la derecha, de rendimiento inmediato y que de un salto de calidad a lo que ya hay. No será sencillo en un mercado invernal siempre complejo, pero es lo que pide Eder Sarabia en su carta a los Reyes. El deseo existe desde principios de diciembre, pero se ha convertido en una necesidad tras la lesión de Héctor Fort. El futbolista cedido por el Barça, tras lesionarse del hombro y ser operado, no volverá hasta entrado el mes de marzo en la recuperación más optimista.

Reconvertido como extremo por Sarabia, el internacional con la sub-20 se había ganado un hueco a base de buenas actuaciones. Pase copero en Quintanar del Rey, doblete de asistencias frente al Girona y golazo al Rayo para abrir el marcador. Segundos después de estrenarse en el Martínez Valero como goleador, mientras corría a celebrar, Mendy le zancadilleó.

Héctor Fort, tras la acción de su lesión en el Elche-Rayo Vallecano. / Matías Segarra

El barcelonés, tras ser desestabilizado por el central, cayó mal y sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo. Se perderá nueve partidos en el mejor de los casos, cifra ampliable si el Elche avanza en Copa y siempre sujeta a la evolución del jugador. Con el "39" sano, un extremo era sumar una alternativa más. Con su lesión, la petición de Sarabia pasa a ser un refuerzo imprescindible.

Prueba de ello fue el pasado sábado frente al Villarreal. El equipo franjiverde, ante la falta de un perfil encarador en el costado diestro, focalizó gran parte de sus ataques por la izquierda con Germán Valera. El perfil contrario, únicamente ocupado por un Álvaro Núñez, apenas existió en ataque. El lateral bilbaíno está completando una gran temporada en su estreno en Primera División. Ha sido siempre titular en liga, único que cumple esta condición junto a Aleix Febas. Pero Sarabia le está sacando más jugo a sus condiciones por dentro, aportando superioridad en salida de balón, y no tanto cogiendo altura por la banda diestra.

Solo dos jugadores

El Elche, partiendo del ideario de Sarabia, únicamente cuenta con dos futbolistas específicos disponibles para todo el carril derecho. Al citado Álvaro Núñez, generalmente lateral, se suma Josan Ferrández como extremo. El de Crevillente ha perdido gran parte de protagonismo con el ascenso a la élite, donde solo suma tres titularidades en 18 jornadas de liga.

Josan celebra un gol, en el Martínez Valero. / ECF

A la lista se podría sumar Grady Diangana, pero desde la llegada del congoleño el entrenador del Elche apuesta por él como mediapunta y no en banda. Frente al Villarreal, la falta de alternativas obligaron a Sarabia a ubicar a Grady en el costado diestro... pero el vasco ha hecho hincapié en varias ocasiones en que le prefiere jugando por dentro. Si el fondo de armario se lo permite, así será.

A las alternativas en el lateral se podría sumar el multiusos John Chetauya, pero el canterano franjiverde tampoco es una opción para ganar profundidad en el costado diestro. De hecho, suele jugar más bien en el centro del campo o como tercer central. Cuando ha ejercido como lateral, siempre lo ha hecho bajo un marcado corte defensivo.

Estudiando opciones

El rastreo del mercado en busca de alternativas ya ha comenzado, tal y como aclaró Sarabia en su última comparecencia. El técnico volvió a ser claro sobre las necesidades que se deben reforzar en la actual ventana de fichajes. "Seguro que la lesión de Héctor (Fort) nos condiciona sobre todo en esa banda derecha. Es algo que ya estábamos mirando... pero quizá ahora lo hacemos con un poquito más de necesidad (por la lesión), con un poquito más de premura", declaró Sarabia sobre la posición del Elche en el mercado, en un análisis de alternativas que se ha intensificado tras la lesión de Fort.

Las premisas bajo las que trabaja la dirección deportiva franjiverde son claras: "un futbolista que realmente vaya a dar un salto de calidad y que aporte un rendimiento casi inmediato". No será sencillo. Es lo que busca cualquier club en el mercado invernal, donde generalmente es difícil sacar a un futbolista que esté destacando en su equipo sin abonar una cantidad considerable de traspaso. Sin precipitarse pero con "premura", como marca Sarabia, al Elche le toca estudiar un mercado en el que es difícil acertar... pero al que sus circunstancias le obligan a acudir.