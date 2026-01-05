Marc Aguado, tras la derrota en el Elche 1-3 Villarreal: "Hay que levantar la cabeza e ir con todo a Mestalla"

Marc Aguado no quiere lamentaciones tras la primera derrota del Elche esta temporada como local. El centrocampista maño, tras caer frente al Villarreal (1-3), aseguró en declaraciones a los medios oficiales del club que deben "pasar el duelo cuanto antes. Toca levantar la cabeza, seguir trabajando como lo estábamos haciendo hasta ahora e ir con todo a Mestalla".

Sobre el partido, Aguado se lamentó por no poder "empezar bien el año en casa y hacer un regalo a nuestros aficionados". "No hemos entrado bien al partido y no hemos entendido lo que el míster nos quería transmitir. No le hemos dado importancia a los detalles y los primeros 15 minutos nos han condicionado todo el partido", añadió.

El "8" del Elche, indiscutible para Eder Sarabia en el centro del campo, comentó que "la sensación en el vestuario es de que ojalá se pudiera jugar mañana en Mestalla. Estamos con muchas ganas de que llegue ya el sábado que viene".

Deseo para el 2026

Aguado dijo sentirse "muy feliz en Elche pese a que no haya sido nuestro mejor día". De cara al 2026, el pivote del club ilicitano pidió "mucha salud para todos mis compañeros y que nos respeten las lesiones. Para la afición también pido mucha salud y que les podamos dar muchas alegrías porque se las merecen".