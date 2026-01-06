La afición del Elche, molesta con LaLiga por los horarios

Una situación que molesta. Y mucho. Sobre todo en la afición del Elche, que se ha quejado a raíz de la publicación de los horarios de las jornadas 20 y 21. El equipo de Eder Sarabia cerrará la jornada 20 frente al Sevilla, el lunes 19 de enero a las 21 horas, en el Martínez Valero. Un día y un horario que, ya de por sí, dificultan la asistencia de muchos abonados al estadio. Pero es que los franjiverdes volverán a jugar fuera del fin de semana cuatro días más tarde, abriendo la jornada 21, frente al Levante. Viernes 23 de enero, 21 horas, en el Ciutat de Valencia.

Es una dinámica que comienza a convertirse en tendencia. Será la octava vez esta temporada en 21 jornadas (una de ellas intersemanal), que el Elche juegue un partido de liga fuera del fin de semana. Solamente el Getafe de José Bordalás, con nueve, supera la cifra ilicitana. Los otros dos recién ascendidos, Levante y Real Oviedo, últimos dos clasificados de la liga, también están menos acostumbrados a los lunes y los viernes. Los de Ciutat, cinco. Los del Carlos Tartiere, seis.

Partidos jugados fuera del fin de semana Getafe: 9

ELCHE CF : 8

: Girona: 7

Sevilla: 7

Valencia: 7

Espanyol: 7

Betis: 6

Rayo Vallecano: 6

Oviedo: 6

Real Sociedad: 6

Osasuna: 5

Levante: 5

Athletic Club: 4

Mallorca: 4

Alavés: 3

Real Madrid: 3

Atlético de Madrid: 3

Barcelona: 2

Celta: 2

Villarreal: 2

Es una diferencia importante que ni mucho menos se justifica con los aficionados que van a su estadio. El Levante mete de media 20.819 espectadores en su campo (decimosegundo estadio en mayor promedio). En el caso del Real Oviedo, la cifra asciende hasta los 25.469 aficionados, decimoprimer estadio con más afluencia media. El Elche, además de tener un importante colchón de puntos respecto a ellos, también supera a ambos en asistencia al Martínez Valero. El feudo franjiverde es el décimo estadio de Primera División que más gente acoge de media con 26.999 espectadores.

La lista, con equipos como Celta y Villarreal con solo dos partidos de liga fuera del fin de semana, se explica en estos casos con la presencia de ambos en competición europea. Pero también es llamativa la distancia con clubes como Deportivo Alavés, Mallorca u Osasuna, equipos con una masa social inferior en cantidad y una situación deportiva peor respecto al Elche... pero que también juegan bastante menos lunes y viernes. El Alavés acumula tres, el Mallorca cuatro y Osasuna cinco partidos fuera del fin de semana hasta la jornada 21, última que se conocen los horarios de momento.

En las primeras 21 jornadas, el Elche jugará el 38% de los partidos de liga fuera del fin de semana

Ninguno de los citados tienen más asistencia de media a su estadio que el Elche. Y ninguno le supera en la tabla clasificatoria. El Alavés es decimotercero con 19 puntos y mete 16.867 espectadores en su campo. El Mallorca, decimosexto con 18 puntos y mete 17.226. Osasuna, decimosegundo con 19 puntos y 20.347 aficionados de media en sus gradas. Registros de equipos que conviven con una realidad pareja a la ilicitana, pero que están bastante menos acostumbrados a jugar fuera de sábados y domingos.

Cabreo en la afición

A través de las redes sociales, la afición ha mostrado un importante cabreo generalizado tras conocerse el horario del derbi con el Levante. La distancia entre ciudades era propicia para un importante desplazamiento de abonados, pero el hecho de que se juegue el viernes 23, a las 21 horas, imposibilita la asistencia de un significativo porcentaje de seguidores. Será la octava vez que el Elche juegue fuera del fin de semana esta temporada.

Asistencia media a los estadios de Primera 1º Santiago Bernabéu: 73.828 espectadores

2º Riyadh Air Metropolitano: 61.932 espectadores

3º La Cartuja: 58.350 espectadores

4º San Mamés : 48.284 espectadores

48.284 espectadores 5º Mestalla: 44.487 espectadores

6º Camp Noy: 36.275 espectadores

7º Ramón Sánchez-Pizjuán: 36.240 espectadores

8º RCDE Stadium: 29.497 espectadores

9º Reale Arena: 30.966 espectadores

10º MARTÍNEZ VALERO: 26.999 espectadores

11º Carlos Tartiere: 25.469 espectadores

12º Ciutat de València: 20.819 espectadores

13º El Sadar: 20.347 espectadores

14º Abanca Balaídos: 20.274 espectadores

15º La Cerámica: 18.209 espectadores

16º Son Moix: 17.226 espectadores

17º Mendizorroza: 16.867 espectadores

18º Vallecas: 12.756 espectadores

19º Montilivi: 11.628 espectadores

20º Coliseum: 8.331 espectadores

"Los últimos en jugar la jornada 20 y los primeros de la 21. Yo no sé como no hemos formulado ninguna queja todavía. Nos dan motivos de sobra cada semana y seguimos sin hacer nada", opina a través de la red social X, antes Twitter, el usuario ElcheXTRA. "Genial para desplazarse un viernes", comenta a través de Instagram el usuario Manuel Díez. También los hay incrédulos antes la situación de jugar dos partidos de liga con apenas tres días de descanso. "¿Cómo vamos a jugar un lunes y un viernes en la misma semana?", critica Adrián Morales.

Dos aficionados de brazos cruzados durante un partido en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Otros optan por tomárselo con humor, como es el caso de J Alcaraz: "Yo pondría esa semana un amistoso el miércoles, por si acaso". Todos trasladan el sentir de un afición muy molesta con la acumulación de partidos de su equipo fuera del fin de semana. El equipo de Eder Sarabia es noveno en la clasificación y el Martínez Valero es el décimo estadio que más aficionados acoge de media, pero cae al decimonoveno puesto cuando toca repartir horarios. Y esta es una situación que empieza a irritar en la afición.