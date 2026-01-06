Sarabia no encuentra a su Fernández Mercau

Tres buenos futbolistas. Con virtudes distintas, cada uno destacando durante periodos concretos de la temporada. Pero ninguno tan bien, ni durante tanto tiempo, como Nico Fernández Mercau. El Elche (y Eder Sarabia) han demostrado ser sobradamente capaces de adaptarse al adiós del mediapunta argentino. Pero lo cierto es que ha crecido desde lo colectivo, no por la irrupción de ninguno de los llamados a ser el sustituto del ahora jugador del New York City de la MLS.

Rodrigo Mendoza, Martim Neto y Grady Diangana. Son los tres jugadores que hicieron a la dirección deportiva franjiverde optar por no fichar a un "10" en los compases finales del mercado veraniego. Todos han tenido su momento a lo largo de la temporada, pero ninguno la regularidad necesaria para hacerse con el puesto. La mediapunta del Elche es una posición bien cubierta por una tripleta de jugadores que están desarrollando una campaña intermitente, con luces y sombras, pero en la que ninguno se decide a coger con firmeza el testigo de Fernández Mercau.

Nico Fernández Mercau en el Martínez Valero, antes de un desplazamiento con el Elche. / ECF

El primero que lo intentó fue Mendoza, el único que llegó a compartir vestuario con el argentino. Su llamativo inicio de temporada, con tan solo 20 años, supuso una importante concatenación de sucesos en su incipiente carrera. Debut en Primera, gol, renovación con importante aumento salarial, la llamada de la sub-21, entrenamiento con la absoluta y Mundial sub-20. Los grandes le siguen el rastro tanto a nivel nacional como europeo. Pero él, desde que llegó de Chile, no ha vuelto a hacerse un hueco.

El de Molina del Segura no es titular en liga desde el 7 de noviembre, frente a la Real Sociedad. Dos meses sin partir de inicio, en los que primero Grady Diang y después Martim Neto le han adelantado en la rotación. Mientras tanto, el "30" franjiverde cuenta con muchos pretendientes, está en la órbita de varios de los equipos más importantes del continente... pero sigue sin continuidad, y con apenas minutos, bajo las órdenes de Sarabia. Frente al Villarreal solo jugó once minutos y en el festín ante el Rayo, antes de Navidad, ni entró al campo.

Ali Houary también hizo de «10» las primeras jornadas, pero ha vuelto a competir con el filial en Segunda RFEF

Más cerca queda el mejor momento con la franja de Martim Neto. El portugués fue el encargado de cerrar el 2025 goleador del equipo, frente al Rayo. Pero también de abrirlo, en la derrota ante el Villarreal. Ya suma cinco participaciones de gol (dos goles y tres asistencias) y, con 778 minutos en liga, es el mediapunta del equipo que más minutos ha jugado y el que más en forma está. No por ser el más determinante, pero sí por rendimiento prolongado en el tiempo, es al que mayor partido está sacando Sarabia. Es un futbolista con una gran calidad, diferencial cuando pisa área rival, y además cuenta con un gran golpeo desde fuera del área.

De izquierda a derecha, Grady Diang, Rodrigo Mendoza y Martim Neto. / ECF

El que más complicaciones está teniendo durante el primer tramo de competición es Grady Diang. Al congoleño las lesiones no le permiten arrancar y únicamente ha podido mostrar su nivel a cuentagotas. 319 minutos en liga, la mayoría de ellos entre finales de noviembre y principios de diciembre. En ese periodo, sí consiguió tener algo de continuidad y se hizo con la mediapunta franjiverde.

Tres actuaciones notables, sobre todo frente al Real Madrid (hasta que el físico se lo permitió). Ya está recuperado al 100% y, con contrato hasta junio de 2027, está llamado a ser una de las evoluciones favorables en la plantilla a lo largo de la segunda vuelta.También presentó su candidatura a principio de temporada Ali Houary, pero el futbolista del filial ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de desaparecer en las convocatorias del primer equipo y regresar con el Ilicitano, en Segunda RFEF.

Hasta el momento, Neto encabeza la carrera por establecerse como el "10" del Elche, pero no con demasiado margen. Los tres futbolistas, cada uno desde sus virtudes, han ido aportando según las necesidades de la plantilla en los distintos momentos del curso. Eso sí, ninguno ha sido capaz de asumir los galones que tuvo Nico la temporada pasada. El argentino hizo siete goles y repartió otros diez, teniendo además una gran incidencia en la fase ofensiva del equipo. En julio se despidió del Elche protagonizando uno de los traspasos más importantes de la entidad y, por el momento, su sombra sigue siendo demasiado alargada.