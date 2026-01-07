Betis y Elche se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Rey

El Betis, sexto clasificado de Primera División, será el rival del Elche en los octavos de final de Copa del Rey. El encuentro se disputará entre los días 13,14 y 15 de enero, en el Estadio la Cartuja, feudo del conjunto andaluz. De esta manera, el conjunto franjiverde deberá superar la eliminatoria sin el factor campo a su favor.

Antes del sorteo, las posibilidades de que el Elche se viese las caras con un Segunda División eran reducidas al tener preferencia los equipos que disputan la Supercopa de España. Es por este hecho que las posibilidades de enfrentarse a un rival de la misma categoría eran elevadas. Así ha sido y, sin tener la fortuna de su lado, la franja tendrá que desplazarse hasta Sevilla para visitar la Cartuja.

A día de hoy, el rival del Elche es sexto en Primera División y está inmerso en la primera fase de la Europa League siendo el cuarto clasificado. Su último encuentro fue el principal traspié del curso hasta el momento, ya que los verdiblancos cayeron por 5 a 1 en el Bernabéu ante el Real Madrid. Una semana antes mostraron una cara totalmente diferente y vencieron con comodidad (4-0) al Getafe de Bordalás.

La andadura del Betis en esta Copa del Rey arrancó en Palma del Río con un triunfo por 1 a 7. En la segunda ronda se deshicieron, también con facilidad, del Torrent al vencer por 1 a 4. Por último, en los dieciseisavos de final, hicieron lo propio en Murcia al superar al conjunto pimentonero por 0 goles a 2.

El resto del sorteo ha deparado enfrentamientos como Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid, Racing de Santander-Barcelona, Cultural Leonesa-Athletic Club, Albacete-Real Madrid, Burgos-Valencia, Real Sociedad-Osasuna y Deportivo Alavés-Rayo Vallecano.