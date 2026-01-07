Germán Valera: "En el Elche se me iluminó todo, soy muy feliz"

Este sábado el Elche se medirá al Valencia en Mestalla, en lo que será un duelo especial para Germán Valera, futbolista con pasado en el conjunto che. Este miércoles, el murciano ha comparecido ante los medios de comunicación y ha destacado que, para él, no será un partido más. "Será un partido especial, siempre que vuelves a un club en el que has estado es un partido especial. Intentando buscar la primera victoria fuera de casa, somos conscientes de que Mestalla es un campo que aprieta mucho", pensaba Germán Valera.

Germán Valera se lamenta durante el partido ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

Este Valencia está inmerso en un mar de dudas, en posiciones de descenso y con un ambiente social muy caldeado. Sobre esto, Germán Valera sigue insistiendo en que ganar no será una tarea fácil. "En su campo con su gente van a apretar mucho, ellos saben que nosotros vamos a querer ir a por el partido en el primer momento. Veremos a ver como lo plantean, pero nosotros desde luego vamos a ir con todo a ganar y a intentar sumar los primeros tres puntos fuera de casa. Para nada será fácil".

"Desde el primer momento la afición va a ir con el equipo porque al final, es cierto que es muy exigente, pero siempre acompaña para intentar conseguir la victoria", opinaba el futbolista sobre la afición rival. Además, añadía lo siguiente sobre su aportación residual en su paso por el Valencia. "Lo principal es sentirte a gusto, tener la cabeza tranquila y estar con confianza. He pasado de un momento en el que no era importante, no jugaba y todo me parecía mal a, de repente, llegar aquí y que se iluminara todo, soy muy feliz, eso es lo más importante".

En los últimos trece encuentros ligueros el Valencia solo ha sido capaz de sumar los tres puntos en uno. "En su campo van a ser un rival muy difícil de batir. Vamos a tener que ir con todo y concentrados al máximo para intentar sumar los tres puntos. Desde el primer momento van a salir a apretar y a ser protagonistas para enchufar a su gente", opinaba Germán Valera.

Este martes se lleva a cabo el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey y el futbolista del Elche ha desvelado que no tiene ninguna preferencia. "No tengo ninguna especial. Sí que es cierto que me hubiese gustado enfrentarme al Murcia, pero ya no está, por lo que ahora ya no tengo ninguna preferencia. El míster dice que vamos a por la final de Copa, tenemos que ir así, si no no se iría a ningún sitio.

Un mes de enero con rivales directos

"Espero un mes de enero como los anteriores que hemos jugado, yendo partido a partido intentando lograr los tres puntos. Tenemos que seguir jugando como lo estamos haciendo, acabamos el año en una muy buena línea, esa es la idea que debemos seguir", apuntillaba.

"Como jugador nunca da gusto que no cuenten contigo, pero le agradezco que fuera sincero conmigo y que me dijera las cosas como las veía. Cuando llegó al equipo, el Valencia estaba fatal y consiguió sacarlo, tiene muchísima capacidad para volverlo a hacer", respondía Germán Valera tras ser preguntado por la figura de Carlos Corberán, técnico del conjunto rival.

"No haber ganado fuera de casa es algo que tenemos en mente porque hemos tenido muchas oportunidades y se nos han escapado. Es un objetivo que lo queremos conseguir lo más rápido posible. Ganar fuera de casa nos vendría muy bien", sentenciaba.