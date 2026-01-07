El juicio de Anguix por el pagaré "trucho" del Elche se aplaza dos semanas

Estaba todo dispuesto en la Ciudad de Justicia ilicitana para que la mañana de este miércoles iniciase el juicio contra el expresidente del Elche CF Juan Anguix por el pagaré "trucho" con el que intentó salvar al club del descenso administrativo en la temporada 2014-2015. Todo dispuesto, menos una magistrada de los tres que componen la sección undécima de la Audiencia Provincial, quien se encuentra de baja por enfermedad. Ante la imposibilidad de hallar un sustituto, el inicio del juicio se ha aplazado dos semanas, al miércoles 21 de enero.

Así se les comunicó a las partes, que no estuvieron más de 20 minutos dentro de la sala de vistas. A su salida del edificio, Anguix ha declinado ofrecer cualquier declaración, del mismo modo que hizo a su llegada, mientras que su abogado ha adelantado que compartirán su valoración después de la cuarta vista, la última del proceso, una vez se hayan presentado todas las testificales y pruebas y esté todo visto para sentencia.

El banquillo de los acusados, además de Anguix, se sientan Ramón Villaverde, Luis Sans, José María Garrido, Joaquin Bisquert, Jerónimo Prado y el Elche. La Fiscalía pide para los primeros cuatro un año y medio de prisión y multa por un delito de falsedad de documento mercantil, dejando fuera a Bisquert, Prado y al club franjiverde.

Tebas, de testigo

Entre los testigos llamados a declarar está el presidente de LaLiga, Javier Tebas. La entidad organizadora del fútbol profesional español es una de las acusaciones particulares y se presenta contra todos los acusados, menos Prado, por delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito agravado de estafa en grado de tentativa, por lo que pide tres años de prisión y multa para las personas físicas y una multa de 360.000 euros para el club deportivo.

La acusación de Sepulcre

La otra acusación particular la ejerce otro expresidente del Elche, José Sepulcre, predecesor de Anguix quien fue descabalgado del cargo en aquel intento de salvar la categoría del club. Sepulcre señala en su escrito de acusación que Anguix cometió tres, y Villaverde y Jerónimo Prado cometieron dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y reclama una condena de tres años de cárcel para su predecesor en la presidencia franjiverde y de un año, nueve meses y un día para los otros dos acusados, además de la imposición de una multa.

El juicio tendrá cuatro vistas, y de haber iniciado, como estaba previsto, este miércoles, la última debía de haberse producido este mismo mes de febrero, trayendo consigo la sentencia de un caso que lleva años demorándose, entre otras razones, por el atasco procesal en la Audiencia.