Pepe Contreras valora el sorteo del Elche en la Copa del Rey

Este martes la Real Federación Española de Fútbol ha llevado a cabo el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey y la fortuna le ha sido esquiva al Elche. La franja tendrá que viajar hasta Sevilla para enfrentarse al Betis en la Cartuja en un encuentro que se disputará el 12, 13 o el 14 de enero.

Sobre esto, Pepe Contreras, encargado del área deportiva del Elche, ha hecho una valoración y no ha podido esconder la ilusión que había de poder jugar en el Martínez Valero. "En cuanto al sorteo, teníamos la esperanza de poder jugar en nuestra casa y con nuestra afición una eliminatoria copera, pero no se ha dado el caso. Tenemos claro que se suma una opción más con la que queremos ganar para poder devolverle otra eliminatoria a nuestra afición. Eso solamente lo podríamos hacer pasando de ronda".

"Es un rival bastante difícil como son todos los de Primera División, además, es un rival al que ya nos hemos enfrentado y conocemos bien. Sabemos que no nos pondrán las cosas nada fáciles y tenemos que tener claro que las plantillas son muy importantes. Los equipos que cuentan con muchos efectivos parten con ventaja por los partidos entre semana. Ahí nosotros estamos muy bien, tenemos mucha gente enchufada para poder ser de la partida", sentenciaba.