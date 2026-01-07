Rafa Mir, delantero del Elche, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo

Tras caer ante el Villarreal, el año 2026 para el Elche sigue dejando malas noticias. Después de conocer la lesión que apartará a Héctor Fort un par de meses de los terrenos de juego, el conjunto franjiverde ha vuelto a publicar un comunicado oficial referente a una lesión, en este caso de Rafa Mir. Según ha comentado la entidad y sus médicos, el delantero cartagenero sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y el periodo de recuperación quedará determinado en función de su evolución.

El máximo goleador de la franja en su regreso a Primera sufrió unas molestias el pasado sábado en el estadio Martínez Valero. Mir fue sustituido cuando el encuentro transcurría por el minuto 79, terminando solo Álvaro Rodríguez en la punta de ataque.

Esta lesión, a la espera del tiempo que le tendrá fuera, es un revés para los intereses del futbolista del Sevilla. Tras enamorar a toda la hinchada ilicitana con sus primeros partidos como franjiverde, está dando la sensación de haber bajado el nivel en el último tramo de temporada. Pese a haber disputado minutos en todos los encuentros de liga hasta el momento, suma solo tres goles en los últimos 14 partidos.

Con Rafa Mir fuera por lesión, Sarabia seguirá sin poder contar con los tres delanteros otra jornada más pese a la vuelta de André Silva a los entrenamientos. Este próximo sábado el Elche visitará Mestalla en el duelo que cerrará la primera vuelta de la temporada, un encuentro que se presupone crucial para los intereses de ambos equipos.

Por un lado, el Valencia tratará de salir de la zona de descenso y para poder calmar el tenso ambiente que rodea a la entidad, mientras que por el otro, el Elche buscará poder sumar sus primeros tres puntos de la temporada.