Al Elche le toca sobrevivir sin Mir

La ausencia de tu hombre gol. De tu delantero más utilizado. De uno de los imprescindibles de Eder Sarabia. A eso se enfrenta el Elche durante las próximas semanas. A sobrevivir sin su 'Pichichi'. El ajustado calendario que afrontan los franjiverdes, que jugarán cuatro partidos en apenas 14 días, hace que Rafa Mir tenga muy difícil regresar de su lesión antes de que termine enero. Valencia, Real Betis (en Copa), Sevilla y Levante. Son las cuatro citas que, como pronto, se perdería el delantero cartagenero por su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Se desconoce el tiempo real de la lesión, ya que el club no lo especificó en el parte médico. Pero siendo el de Mir un problema muscular y estando apartado de la dinámica del grupo, no se le espera de vuelta antes del 23 de enero, cuando los franjiverdes visitan el Ciutat de Valencia para cerrar el carrusel de cuatro partidos en dos semanas. En el momento de mayor actividad de la temporada, Sarabia deberá de recomponer su ataque. Hasta ahora, Mir siempre había estado. De las 18 jornadas de liga que van disputadas, 15 ha sido titular y en las tres restantes ha entrado desde el banquillo.

Rafa Mir celebra un gol, esta temporada. / PACO LARGO

El "10" es el cuarto que más minutos (1.405) acumula en liga, solo detrás de Aleix Febas (1.620), Álvaro Núñez (1.578) y David Affengruber (1.495). Un futbolista vital para Sarabia también por su versatilidad, ya que, cuando el sistema parte de un 4-3-3, es el encargado de ejercer como "extremo izquierdo". Además, es el 'Pichichi' de la plantilla. Suma seis dianas, con las que ha dado de forma directa seis puntos al conjunto ilicitano. En la carrera por el 'Zarra', galardón por el que compiten los goleadores de nacionalidad española, es quinto. Los únicos que tiene por delante, estrellas de LaLiga: Ferrán Torres (11 goles), Lamine Yamal (7 goles), Borja Iglesias (7 goles) y Alberto Moleiro (7 goles).

Alternativas

A todo lo citado le toca renunciar, por fuerza mayor, al Elche las próximas dos semanas. La supervivencia franjiverde sin Mir pasa en gran por el estado físico de André Silva. El portugués ha vuelto con el grupo esta semana tras más de un mes de continuas molestias. Su presencia en Mestalla es toda una incógnita. Silva quiere llegar al derbi regional, pero su regreso al once directamente parece poco probable. Eso sí, que tenga minutos en la segunda mitad es una variable mucho más factible.

Sin Mir y con Silva en una situación incierta, el peso del gol recaerá sobre Álvaro Rodríguez. El charrúa atraviesa un gran estado de forma. Despidió el 2025 con gol y doblete de asistencias y, con el paso de las jornadas, está demostrando los argumentos futbolísticos que llevaron al Elche a apostar en firme por él y firmarle por cuatro temporadas. Salvo sorpresa mayúscula, "El Toro" está llamado a ser el delantero titular frente al Valencia este sábado.

Álvaro Rodríguez se toca las orejas tras anotar su primer gol con la camiseta del Elche. / ECF / Jesús Hernández

Otro de los que incrementarán su margen de participación con la lesión de Mir será el canterano Adam Boayar. El delantero inició la temporada con el interés de varios equipos para salir cedido, pero decidió apostar por quedarse y esperar su momento con el primer equipo. Arrancó en dinámica del filial, pero los últimos meses está trabajando como si fuera un futbolista de la primera plantilla. De hecho, Sarabia le ha preferido por delante de Ali Houary, quien sí ha ido perdiendo protagonismo, en varias convocatorias a lo largo de la temporada.