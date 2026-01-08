Elche CF | Copa del Rey
La visita copera del Elche a La Cartuja ya tiene horario
El equipo franjiverde jugará su eliminatoria de octavos de final frente al Real Betis el miércoles 14 de enero (21 horas)
El Elche jugará su eliminatoria de octavos de final de La Copa del Rey, frente al Real Betis, el próximo sábado 14 de enero, a las 21 horas, en el estadio La Cartuja de Sevilla. Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a primera hora de la tarde de este jueves, cuando ha dado a conocer los horarios de las ocho eliminatorias con asteriscos para Real Madrid y Atlético de Madrid, pendientes de jugar la semifinal de la Supercopa de España esta noche (20 horas).
El equipo franjiverde visitará la que es la provisional casa del Betis. La entidad verdiblanca está jugando en La Cartuja, y lo hará durante los próximos meses, mientras se avanza en la reforma del llamado "Nuevo Estadio Benito Villamarín". Además, el estadio ubicado en Sevilla también será escenario de la final de la Copa del Rey, que se jugará en principio el 25 de abril (el horario es provisional).
Los de Sarabia, antes de jugarse el pase a los cuartos de final frente al Betis, jugarán este sábado, a las 21 horas, con el Valencia en Mestalla. Tras el derbi regional y con 94 horas entre ambos partidos, el Elche jugará su partido de octavos de final en La Cartuja. No volverá a jugar el conjunto ilicitano hasta el lunes 19 de noviembre (21 horas), para cerrar la jornada 20 de Primera División ante el Sevilla, en el Martínez Valero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Llegan las locomotoras totalmente eléctricas más potentes del mundo: así son
- Investigadores de Alicante se alían con el Centro Nacional de Supercomputación para traducir al instante lenguas minoritarias
- Apresado un reclamado judicial tras esconderse varios días en una vivienda de Cox
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- El tiempo en Alicante: una masa de aire ártico 'congela' la provincia con mínimas de hasta 1 grado
- Tres detenidos en Alicante y Monforte con casi tres millones del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa