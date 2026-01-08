La visita copera del Elche a La Cartuja ya tiene horario

El Elche jugará su eliminatoria de octavos de final de La Copa del Rey, frente al Real Betis, el próximo sábado 14 de enero, a las 21 horas, en el estadio La Cartuja de Sevilla. Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a primera hora de la tarde de este jueves, cuando ha dado a conocer los horarios de las ocho eliminatorias con asteriscos para Real Madrid y Atlético de Madrid, pendientes de jugar la semifinal de la Supercopa de España esta noche (20 horas).

Horarios de los octavos de final de la Copa del Rey, a falta de conocer los partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid. / RFEF

El equipo franjiverde visitará la que es la provisional casa del Betis. La entidad verdiblanca está jugando en La Cartuja, y lo hará durante los próximos meses, mientras se avanza en la reforma del llamado "Nuevo Estadio Benito Villamarín". Además, el estadio ubicado en Sevilla también será escenario de la final de la Copa del Rey, que se jugará en principio el 25 de abril (el horario es provisional).

Los de Sarabia, antes de jugarse el pase a los cuartos de final frente al Betis, jugarán este sábado, a las 21 horas, con el Valencia en Mestalla. Tras el derbi regional y con 94 horas entre ambos partidos, el Elche jugará su partido de octavos de final en La Cartuja. No volverá a jugar el conjunto ilicitano hasta el lunes 19 de noviembre (21 horas), para cerrar la jornada 20 de Primera División ante el Sevilla, en el Martínez Valero.