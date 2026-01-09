Elche CF | Afición
Más de 700 aficionados acompañarán al Elche en Mestalla
Cuatro autobuses saldrán del Martínez Valero para vivir el derbi
Era un gran día para la afición franjiverde y esta no ha fallado. Más de 700 aficionados estarán presentes en Mestalla para acompañar al Elche en una cita clave para las aspiraciones de la temporada. El sector visitante se ha completado y además de eso, numerosos seguidores se ubicarán por las zonas colindantes en el estadio, por lo que una gran representación de franjiverdes animaran a los suyos en la capital del Turia, reflejando su pasión y el compromiso con el club de sus amores.
Por lo que respecta al plan de viaje, desde el club se han completado cuatro autobuses para facilitar el desplazamiento de los aficionados hasta Mestalla. Estos autobuses saldrán a las 16:00 horas desde el Martínez Valero. Posteriormente, el punto de encuentro para la afición visitante será la Plaza del Júcar, situada en las inmediaciones del estadio de Mestalla.
Ahí llegarán los autobuses y los seguidores podrán concentrarse para vivir una previa marcada por el color franjiverde. Desde el club se recomienda acceder con antelación al estadio para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso. Las puertas de Mestalla estarán abiertas desde las 19:30 horas, hora y media antes del arranque del partido.
Una vez finalice el partido, los autobuses iniciarán su regreso hacia la ciudad de Elche. Los jugadores no estarán solos y desde el club agradecen la respuesta de la afición, que volverá a demostrar como el sentimiento franjiverde seguirá estando presente otra jornada más.
