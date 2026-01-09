Alineaciones Valencia-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados

El Valencia y el Elche, dos equipos de la Comunidad Valenciana, se enfrentarán este sábado (21 horas) en Mestalla, en el partido correspondiente a la jornada 19 de la Primera División y que cerrará la primera vuelta en Primera División. Conoce los posibles onces de Carlos Corberán y de Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Valencia

La enfermería del conjunto che llegará a la cita tras una semana convulsa. El Valencia no podrá contar con tres futbolistas clave por diferentes motivos para el último partido de la primera vuelta. Por un lado, Mouctar Diakhaby no podrá comparecer junto al resto de sus compañeros por una lesión en los isquiotibiales que le tendrá fuera hasta el mes de mayo. El portero Julen Agirrezabala tampoco podrá ser de la partida por otra lesión en los isquiotibiales.

Carlos Corberán no podrá contar tampoco con una de sus figuras ofensivas, Hugo Duro. El delantero centro vio la quinta amarilla ante el Celta de Vigo y cumplirá el primer ciclo de sanción.

Elche

La enfermería del Elche ha sufrido un ligero repunte en este periodo vacacional. El primero de los dos futbolistas que serán baja asegurada para enfrentarse al Valencia será Héctor Fort tras ser operado del hombro por su lesión en el último partido del año. Otro que se suma a la lista de bajas es Rafa Mir, quien sufrió unas molestias en el bíceps femoral ante el Villarreal.

El apartado de dudas está formado por André Silva y John Chetauya. El delantero portugués reapareció en los entrenamientos esta semana, pero su presencia en Mestalla todavía no es asegurada y dependerá de las sensaciones en el último entrenamiento. Otro futbolista tocado es John Chetauya, quien ha desvelado Eder Sarabia que está a la espera de las últimas sensaciones.

Posible once del Valencia

Dimitrievski; Thierry Correia, Tárrega, Copete, Gayà; Ugrinic, Pepelu, Almeida; Rioja, Diego López y Beltrán.

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Germán Valera, Aguado, Febas, Martim Neto, Diang; Álvaro Rodríguez.