Eder Sarabia, sobre el Valencia-Elche: "Tenemos que mostrar la convicción que tenemos en casa"

El Elche se medirá al Valencia este sábado en la última jornada de la primera vuelta y en la previa del duelo, Eder Sarabia ha deseado poder sumar la primera victoria fuera de casa. "El equipo llega bien, en la línea de la temporada. Estamos demostrando muchas cosas, es verdad que tenemos una oportunidad para romper la racha fuera de casa. Como ya he comentado otras veces, creo que hemos hecho buenos partidos lejos del Martínez Valero, pero nos han faltado cosas y quizás, el convencimiento que mostramos en casa, ese será nuestro principal objetivo. Estamos bien, con ganas y preparados", pensaba el técnico.

Ganar en Mestalla sería un colofón extraordinario para una primera vuelta de ensueño. "Es un buen mensaje y una gran motivación. Está siendo una grandísima primera vuelta, si miramos para atrás es para estar muy satisfechos. Tenemos que tener ese punto de ganas y de convicción para conseguir esa victoria y esos 25 puntos, sería redondear una primera vuelta maravillosa. Respecto a las bajas, hay algunos que necesitamos verlos hasta última hora. En principio las bajas son Héctor Fort y Rafa Mir, veremos en el entrenamiento sí podremos contar con André Silva y con John Chetauya. Somos más fuertes todos juntos, pero tenemos alternativas y soluciones de sobra", destacaba.

Tras ser preguntado sobre si considera necesario reforzar la posición de delantero centro, Sarabia ha sido rotundo. "Para mañana tenemos dos jugadores al 100% para actuar en la punta, que son Álvaro y Adam. Mirando a mañana, que tenemos uno que no está bien y el otro que está lesionado, quizás sí que haría falta reforzarnos, pero pensando en lo que resta de temporada, creo que no. Tenemos jugadores que han jugado menos y están con ganas, tenemos muchas alternativas. Es una buena oportunidad para Adam, está en su mejor momento de la temporada. El mercado de invierno es más cortoplacista que el de verano, pero no valoramos reforzar esa posición".

Sarabia ha reconocido haber escuchado la rueda de prensa de Corberán y lamentaba que al técnico del Valencia no le hubiesen preguntado más sobre fútbol. Según el técnico franjiverde, el Valencia no está bien, pero futbolísticamente hace cosas muy interesantes. Su última incorporación, Umar Sadiq, solo ha podido entrenar una vez, pero Sarabia no lo descarta. "Lo tenemos en cuenta, evidentemente. Me suele gustar seguir la información de los clubes cuando vamos a jugar contra ellos para tener los máximos datos posibles. En estos procesos, a veces el jugador no está centrado para los 90 minutos, pero con esa energía y esas ganas, en media hora te da muchísimas cosas. Su entrada cuando vino aquí con la Real cambió el partido, estamos preparados. A veces no parece el más estético del mundo, pero, para mí, hace muchísimas cosas bien y me gusta mucho".

"·He aprendido con el tiempo a no mirar demasiado los siguientes partidos. Venimos de una derrota, queremos conseguir la primera victoria fuera de casa y tenemos que centrarnos en lo que nos puede ofrecer el rival. Sí que miramos un poco de refilón también el partido del Betis, pero la experiencia me pide no ver más allá. A veces piensas en dosificar o cosas así y no sale como tú esperabas", pensaba.

"Esta temporada, salvo algún partido, no nos podemos quejar con los horarios" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Habrá lleno en Mestalla y sobre esto, Sarabia espera un partidazo. "Va a haber momentos para los dos equipos, vamos a ver quien es capaz de imponerse más tiempo y llevarse el partido a lo que le puede interesar. Hemos hablado de manejar ciertas situaciones, pero tenemos que centrarnos en nosotros. Sí estás bien y comprometes al rival, seguramente tendrán también encima el lastre de la afición. Tenemos que centrarnos en lo futbolístico".

"No quiero dar demasiadas pistas, pero Rodri está bien y preparado, al igual que el resto. Es un momento para estar todos preparados, si algunos no juegan tendrán que estar listos para el miércoles. El otro día entró bien desde el banquillo, iremos gestionándolo en base al rendimiento que veamos, a la competencia y a lo que entendamos que hace falta. Lo veo tranquilo y entrenando bien", respondía el técnico después de ser preguntado sobre una posible marcha de Rodri Mendoza.

"Tenemos que mostrar la convicción que tenemos en el Martínez Valero y también, saber manejar ciertos momentos. El otro día nos pasó en casa y nos suele pasar poco, pero nos lo llevamos a la mochila del aprendizaje. Fuera de casa hay que hacer todavía más cosas" pensaba. Además, añadía lo siguiente sobre el hecho de jugar viernes ante el Sevilla y lunes ante el Levante. "Seguramente no es lo más lógico, es verdad que este año hemos jugado entre semana. Se podría haber hecho de otra manera, no se porque se toman esas decisiones. Esta temporada, salvo algún partido que entiendo que era peor para la afición, no nos podemos quejar con los horarios".