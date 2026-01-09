El Elche pone a la venta las entradas para el duelo ante el Sevilla

Después de verse las caras con el Valencia en Mestalla y con el Betis en la Cartuja en los octavos de final de la Copa del Rey, el Eche tendrá que recibir al Sevilla en el Martínez Valero en un duelo correspondiente de la jornada 20 de LALiga EA Sports. Es por este motivo que, la entidad franjiverde, ha puesto a la venta las entradas para el encuentro en casa frente al conjunto hispalense.

Este compromiso se celebrará el lunes 19 de enero, a las 21:00 horas, en el Martínez Valero, siendo una cita en la que se espera una gran respuesta de la afición franjiverde, tal y como está siendo esta temporada.

Como es habitual, los abonados del club podrán acceder de manera gratuita presentando su carné de socio. Para el público general, la venta de localidades estará disponible solo vía online, a través de la página oficial del club. El procedimiento para adquirir estas entradas será el habitual en la plataforma.

El próximo lunes 19 de enero, día del partido, las taquillas de fondo sur y fondo norte estarán abiertas desde las 18:30 horas hasta el inicio del encuentro, siempre que sigan quedando entrando disponibles para el público general.

Precio de las entradas para el público general. / ECF

Desde el club se sigue recordando a los abonados que, en caso de no poder acudir al partido, cuentan con la posibilidad de liberar su asiento hasta dos horas antes del inicio del partido. Esto se podrá llevar a cabo a través del área del abonado y si la localidad fuese vendida, el abonado recibirá un 30% del importe en su monedero digital. Por otro lado, las localidades destinadas a la afición visitante serán gestionadas por el Sevilla.

El precio de las localidades para el público general oscilará desde los 30 € en el anillo fondo G4, hasta los 140 € en la tribuna cubierta central, pasando por los 60 € de anillo tribuna, los 70 € de preferencia descubierta central o los 100 € de tribuna descubierta central.