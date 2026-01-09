Entradas Betis-Elche: precio y cómo comprarlas online

La Real Federación Española de Fútbol celebró el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey el pasado miércoles. El conjunto franjiverde, sin tener la suerte de su lado, quedó encuadrado en una eliminatoria ante el Betis en la Cartuja, estadio donde el cuadro andaluz está disputando sus encuentros esta temporada. Con motivo del enfrentamiento copero que medirá a ambos conjuntos el próximo miércoles 14 de enero a las 21:00 horas, el club ilicitano dispone de 400 entradas para la afición franjiverde.

El precio de estas será de 21,50 y solo se podrán adquirir por vía online. Esto se podrá realizar a través del área del abonado siguiendo el proceso habitual de compra habilitado en la plataforma. El plazo para realizar estar solicitad arranca este viernes 9 de enero a partir de las 12:00 horas, y estará abierto hasta el lunes 12, a las 12:00 horas. Una vez termine este periodo, el club enviará a todos sus aficionados las entradas en formato digital al correo electrónico facilitado durante la gestión.

A priori, se presenta el duelo como una gran oportunidad para seguir alimentando la ilusión de una hinchada que está disfrutando una temporada histórica. La Copa es una competición en la que la entidad ha depositado muchas esperanzas y pese a no poder disputar el encuentro en el Martínez Valero, el Elche no caminará solo y contará con un gran número de aficionados franjiverdes, algo que se viene repitiendo durante toda la temporada.

Tras ello, el conjunto dirigido por Eder Sarabia volverá al Martínez Valero para recibir al Sevilla en la primera jornada de la segunda vuelta, por lo que en menos de una semana se enfrentará a los dos conjuntos sevillanos que militan en la principal categoría del fútbol español. El curso pasado, el Elche se quedó en los octavos de final de Copa tras caer ante el Atlético de Madrid con un resultado de 0 a 4. Un año después, intentarán superar esa barrera para poder estar entre los ocho mejores equipos de la competición.