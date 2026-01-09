Horario y dónde ver el Valencia-Elche de la jornada 19 de Primera División

Valencia y Elche se enfrentarán este sábado 10 de enero, a partir de las 21:00 horas, en Mestalla. El partido, correspondiente a la jornada 19 de Primera División, enfrenta a dos equipos con dinámicas diferenciadas, en uno de los derbis autonómicos de la Comunidad Valenciana.

El Elche llega al encuentro tras abrir el año 2026 con una dura derrota ante el Villarreal (1-3), sumando así el primer traspié de la temporada como local. Como visitante, la franja sigue sin haber sumado tres puntos este curso y el duelo ante un Valencia en horas bajas apunta a ser una gran oportunidad para estrenar el casillero de victorias lejos del Martínez Valero.

Affengruber intenta disparar ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, el Valencia está ubicado en 18ª posición, con 16 puntos, a dos del Girona, que es el equipo que marca la permanencia en Primera División. El conjunto che se encuentra inmerso en un mar de dudas en el apartado deportivo y también, en el institucional. Con Corberán en la cuerda floja, los valencianos tratarán de sumar los tres puntos para así abandonar la zona caliente de la clasificación.

¿Dónde ver por TV el Valencia-Elche?

El partido entre Valencia y Elche de este sábado se podrá disfrutar en DAZN, a partir de las 21:00 horas, desde las diferentes plataformas que ofrecen la posibilidad de acceder a este canal o desde la app del mismo. Aproximadamente media hora antes de iniciarse el choque, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa del mismo.