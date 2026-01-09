Previa del Valencia-Elche: Hacer negocio con el desorden

No ha arrancado el año de la mejor manera, de hecho, incluso se podría llegar a decir que lo ha hecho con el pie izquierdo. Al parte médico de Héctor Fort se le sumó la primera derrota de la temporada en el Martínez Valero y tras ello, la lesión de otra figura clave, Rafa Mir. Pese a todos los problemas, este equipo no duda y está a las puertas de una oportunidad de oro que haría cerrar una primera vuelta de ensueño con la histórica cifra de 25 puntos.

Enfrente aguarda una entidad inmersa en la locura y el caos. El Valencia, equipo histórico y puntero del fútbol español, está viviendo uno de los episodios más oscuros de su historia, con una crisis institucional que se ha trasladado también al apartado deportivo. El conjunto che, a día de hoy, se encuentra peleando por escapar de una zona que, décadas atrás, no le era habitual. Tras caer ante el Celta de Vigo el pasado sábado por 4 a 1, los de Carlos Corberán fueron superados por el Girona en la tabla, cayendo a la 18ª posición de Primera División.

Los ánimos en Mestalla estarán calientes y las quejas hacia la propiedad serán la tónica durante los prolegómenos del derbi. A toda la polémica se le deben sumar también tres bajas claves, como son las de Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Hugo Duro. Los dos primeros cayeron lesionados ante el Celta y el tercero vio la quinta amarilla, por lo que será baja al cumplir ciclo de sanción.

Una situación envidiable

Pescar en río revuelto es lo que buscará el Elche de Eder Sarabia. De ser así, la franja conseguiría cerrar la primera vuelta con 25 puntos, una situación que desde dentro de la entidad se hubiese firmado durante el pasado verano. Pero antes, se debe dejar atrás el gran debe que lleva azotando al equipo durante mucho tiempo, los partidos a domicilio. El último precedente, ante el Mallorca, fue para el olvido, al igual que el antepenúltimo en casa del Getafe. Las dos caras mostradas hasta el momento están siendo muy diferentes, es por esto que, un triunfo en Mestalla, pondría al conjunto franjiverde en una situación idílica para afrontar una más que exigente segunda vuelta. Para la batalla, Eder Sarabia no podrá contar con algunos de sus fieles soldados, sin embargo, y dicho por él mismo, "tenemos alternativas y soluciones de sobra".

Sin Héctor Fort y Rafa Mir llegará el Elche a Valencia, por lo que Álvaro Rodríguez apunta a ser el único delantero centro natural. André Silva sigue quemando etapas en su proceso de recuperación al volver a los entrenamientos esta semana, pero su participación en el partido estará en duda hasta la última hora. Otro que está entre algodones es John Chetauya y al igual que el delantero portugués, su presencia no está asegurada al 100%.

Historia en contra

La historia reciente le es esquiva al Elche ante el Valencia, pues de los últimos trece duelos entre ambas entidades, la franja solo ha sido capaz de vencer en dos, ambas en el Martínez Valero y ninguna en Mestalla. Profundizando en ello, los datos como visitante son aún peores y ya son casi 38 años los que arrastra el club de la ciudad de las palmeras sin ganar en tierras valencianas. Desde que lo hiciese en la jornada 24 de la temporada 1986/1987 gracias a un gol de Claudio Barragán en el minuto 48, no se ha vuelto a obrar la machada de sacar los tres puntos en Mestalla.

Tras aquello, la franja solo ha sido capaz de rascar un empate, llegando este en la novena jornada del año 2022. Las estrellas del duelo fueron Cavani y Pere Milla, ya que ambos terminaron con un doblete. La oportunidad que se presenta es inmejorable y no haría más que alimentar una temporada que está siendo sensacional hasta el momento. El reto es mayúsculo y el escenario imponente, pero este Elche está preparado para ello.