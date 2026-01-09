Sarabia bromea con su carné del Betis antes del partido de Copa del Rey

Eder Sarabia ha reaccionado rápido... y con buen humor. El entrenador del Elche, que el miércoles se mide con el Real Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, en Sevilla, recibió una notificación, como todos los abonados verdiblancos, para que activara su carné de socio y así poder ocupar su asiento en el estadio la noche del choque copero.

La burocracia no hace distinciones, y el preparador franjiverde, que sigue renovando su pase de temporada cada año desde su etapa como segundo de Quique Setién, mantiene un vínculo emocional y afectivo íntimo con la entidad sevillana. Por eso, el compromiso de la semana que viene es especial tanto para él como para la hinchada bética, que conserva un grato recuerdo de su paso por allí como entrenador ayudante.

Tuit de Eder Sarabia tras recibir la notificación oficial del Betis para activar su abono. / X

Eder Sarabia, después de conocerse el emparejamiento que deparó el sorteo y de recibir el mensaje pidiéndole confirmar su asistencia a la eliminatoria en calidad de espectador, no dudo en emplear su perfil de la red social X para bromear y lanzar un guiño al beticismo. El preparador franjiverde ha publicado, con una captura del SMS recibido, el siguiente mensaje: «Querido @RealBetis, me acaba de llegar este mensaje. No sé si activar mi abono, porque igual no puedo ir al partido», que coronaba con el emoticono de una cara riendo tapada con la mano para dejar claro el tono irónico de su publicación.

Después, el técnico del Elche ha recibido multitud de respuestas, algunas de ellas, las más cariñosas, rogándole que cediera el abono al club, y otras, una amplia mayoría, aventurando que un día volverá al Betis como primer entrenador.