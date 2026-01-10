El 1x1 franjiverde del Valencia-Elche: Grady Diang, de héroe a villano

15 minutos duró el partido de Grady Diangana en Mestalla. En ese lapso, al congoleño le fue suficiente para convertirse en el nombre propio del partido. Primero para adelantar al Elche con un golazo. Un golpeo con rosca, desde fuera del área, al palo largo de Dimitrievski, inalcanzable para el meta del Valencia. 12 minutos después, pecó de imprudente al ir a una falta rival con el brazo extendido. Compró demasiadas papeletas para cometer penalti. Tantas, que le terminó haciendo. El "19" del Elche ni protestó en una noche donde primero se vistió de héroe... y unos minutos después de villano.

Consulta las notas de los 16 jugadores del Elche en Mestalla.

5,5 Matías Dituro, Portero Impreciso Fallón. Mucho más que de costumbre. En la segunda parte mejoró, pero en la primera perdió once balones. Tres de ellos, en descargas que supusieron ocasiones de peligro para el Valencia. Adivinó el penalti, pero no llegó.

6 Álvaro Núñez, Defensa Implicado Rioja fue un continuo dolor de muelas, pero el lateral franjiverde estuvo muy acertado a la hora de frenarle. Desactivó durante muchos minutos a la principal amenaza del Valencia.

5,5 Víctor Chust García, Defensa Imprudente Sostuvo al equipo durante gran parte del partido, pero fue al límite en varias acciones. Se jugó ver dos amarillas y ser expulsado, pero Ortiz Arias le perdonó. También cometió algún error en salida de balón.

7 Pedro Bigas, Defensa Lesionado de gravedad El capitán abandonó el partido en camilla, entre lágrimas y con la ensordecedora ovación de Mestalla. Se lesionó, aparentemente en la rodilla derecha, tras chocar con Lucas Beltrán. Estaba haciendo un gran partido.

6 Léo Petrót, Defensa De menos a más El francés, que destaca por siempre cumplir en lo defensivo, estuvo algo nervioso al principio. Fue entrando con los minutos al partido y terminó a un gran nivel. Se despidió del choque entre calambres tras el importante desgaste físico.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Poco activo Es uno de los futbolistas que más balones toca en el Elche, pero "solo" entró en contacot con el balón en 43 ocasiones. Menos que un lateral como es Petrot, por ejemplo. No fue su mejor día.

7 Aleix Febas, Centrocampista En su línea La noticia está en que fue sustituido por primera vez en la temporada. En la jornada 19. Volvió a hacer un buen partido en Mestalla en una noche gris en lo colectivo.

4,5 Martim Neto, Centrocampista Desapercibido Un par de buenas conducciones de 30 metros, pero nada más. De hacer gol en los últimos dos partidos, a firmar una actuación demasiado discreta. Paso atrás del luso en su carrera por completar el centro del campo.

4 Germán Valera, Centrocampista Mala noche Empezó atrevido, tratando de mostrarse ante la que fue su casa durante seis meses. Pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Una de sus versiones menos reconocibles de toda la temporada.

4 Yago Santiago, Delantero Errático El ritmo del partido le superó. Sigue lejos de ser el extremo rápido, ágil y atrevido que se rompió el cruzado hace un año. Eso sí, estuvo implicado sin balón siguiendo a Thierry (hasta la lesión) y a Foulquier (desde el minuto 15).

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Luchador El equipo apenas generó... pero él peleó con la defensa valencianista de principio a fin. Se dolió de la rodilla, pero siendo el único "9" sano tuvo que terminar el partido. Papel destacado. No de cara a gol, donde no le encontraron ni una vez.

7 Adam Boayar, Delantero Agitador El canterano sigue aprovechando sus aportunidades. Volvió a entrar con el pie derecho en Mestalla, mostrando personalidad jugando como segundo delantero. Se ha ganado a pulso quedarse en la segunda vuelta.

6,5 David Affengruber, Defensa Rol distinto Entró por el lesionado Bigas y estuvo bien en una función a la que no está acostumbrado (entrar desde el banquillo). Solvente en las pocas intervenciones que tuvo.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Correcto Apenas está contando en liga para Sarabia, pero cumplió en los 15 minutos que jugó. El gol de Diang le cuenta como asistencia... pero su mérito en la acción es bastante reducido. Estuvo bien.

6,5 Grady Diangana, Centrocampista Golazo y torpeza Latigazo al palo largo dos minutos después de entrar. Celebración por todo lo alto de su primer gol como franjiverde. Pero 12 minutos después, metedura de pata importante. Tanto, que supone el penalti del empate. Héroe y villano en solo 15 minutos.