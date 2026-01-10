¿Cuándo se juega el Elche-Barcelona de la jornada 22 de Primera División?

El Elche ya conoce la hora y el día en el que recibirá en el Martínez Valero al Barcelona, actual líder de la Primera División. Tras visitar al Levante el próximo 23 de enero, los franjiverdes se medirán al club azulgrana en la jornada 22 de la liga.

Los horarios, confirmados por parte de LaLiga, han decretado que el Elche-Barcelona se celebrará el próximo sábado 31 de enero, a las 21 horas, en el Martínez Valero.

Antes de enfrentarse al conjunto dirigido por Hansi Flick, la entidad franjiverde deberá jugar primero frente al Valencia (Mestalla, 10 de octubre a las 21 horas), Betis (la Cartuja, 14 de enero a las 21 horas), Sevilla (Martínez Valero, 19 de enero a las 21 horas) y Levante (Ciutat de Valencia, 31 de enero a las 21 horas).

Por lo que respecta al club azulgrana, los catalanes se encuentran inmersos en la Supercopa de España, estando emplazados en la final ante el Real Madrid. Posteriormente, se verán las caras con el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey y después, ante la Real Sociedad en Anoeta en la jornada 20 de Primera División.

El 21 de enero tendrán un compromiso europeo ante el Slavia de Praga en tierras checas y el 25 recibirán al Oviedo en el Camp Nou. El último duelo antes de visitar el Martínez Valero será el 28 de enero ante el Copenhague en Champions League.