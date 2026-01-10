La crónica del Valencia-Elche: un punto entre el caos y la locura

Otra jornada más, se vuelve a repetir la misma historia. El Elche de las dos caras volvió a aparecer y cerrará la primera vuelta con los mismos deberes que lleva arrastrando desde principio de temporada, los partidos a domicilio. En Mestalla, pese a tener los tres puntos en la mano hasta el final, recibió mucho más de lo que mereció. El Valencia dominó un partido loco y maniató a un conjunto franjiverde que sigue desconocido lejos del Martínez Valero.

Mestalla, uno de los escenarios más imponentes del fútbol español, se presentaba como una oportunidad propicia para abrir la lata a domicilio. Era el día para pescar en río revuelto y también, para hundir a un Valencia que sigue sin encontrar el norte. La afición che, a pesar de estar harta del mal momento institucional de su club, no abandonó y convirtió el estadio en una caldera. Así fue desde los primeros minutos y se pudo ver con un error de Víctor Chust, algo poco habitual en el central valenciano. Definió mal Rioja, pero desde bien pronto se empezó a avistar como Corberán le estaba ganando la batalla táctica a Sarabia. Pepelu y Ugrinic eclipsaron a Febas y Aguado, algo que pocos equipos habían conseguido hacer hasta el momento. Los dos centrocampistas del conjunto local no dejaron respirar a los franjiverdes ni un instante en la sala de maquinas y sin ellos en juego, el fútbol del Elche dejó de ser vistoso y efectivo.

A los 16 minutos, Tierry Correia tuvo que ser sustituido por lesión y entró al verde Foulquier, quien se convertiría con el paso del partido en el principal referente del juego ofensivo valencianista. Pocos lo podían haber predicho antes del arranque del partido, de hecho, fue pitado cuando entró al terreno de juego, pero el lateral francés rozó el gol con dos saques de esquina. La defensa franjverde no hacía más que achicar agua y jugar con fuego, algo que hizo perder la paciencia a Eder Sarabia en el banquillo. Al técnico vasco no le gustó lo que estaba viendo, ya que su Elche perdía más balones que nunca, trenzaba menos pases de lo habitual y no acechaba la portería de Dimitrievski. La única noticia positiva de los primeros 45 minutos era el marcador. Con 0 a 0 se marcharon ambos conjuntos a los vestuarios. La premisa era clara y mucho había que mejorar si se quería sacar algo positivo del derbi.

Las estrellas del Elche, tan fiables hasta el momento en la vuelta de la franja a Primera, no tuvieron su mejor actuación en Valencia. A Yago de Santiago no se le vio, Álvaro Rodríguez peleó, pero no brilló, Germán Valera estuvo impreciso y Martim Neto sufrió. No era la noche y se terminó de formalizar con la lesión de Pedro Bigas. El capitán se marchó en el minuto 59 en camilla y entre lágrimas tras chocar con Beltrán. El jarro de agua fría fue tremendo y a expensas del alcance de la lesión, fue Affengruber quien saltó al verde para disputar la media hora restante. Tras el parón, el partido siguió a trompicones, el Valencia dominaba, pero no conseguía generar peligro, mientras que el Elche aguardaba el momento de poder trenzar, al fin, una jugada «made in» Sarabia.

Llegar y besar el santo

Con poco fútbol pero mucho ímpetu se adelantó la franja en el marcador. Sarabia ordenó dos cambios en el minuto 75, Diang y Pedrosa por Martim Neto y Álvaro Núñez. La idea era clara, tener más presencia ofensiva, pero jamás podría esperarse que la decisión saldría tan bien. Al minuto de estar ambos sobre el terreno de juego, Pedrosa cazó un mal pase de la defensa valencianista y se lo entregó a Diang. Este oteó opciones en el horizonte y tras no encontrar ninguna alternativa clara, decidió fusilar a Dimitrievski haciendo inútil su estirada. El congoleño había cambiado el partido y sin merecerlo, la franja se había adelantado en el marcador. Pese a ello, no duraría mucho la alegría y Diang pasaría del cielo al infierno en cuestión de diez minutos.

Corría el minuto 86 y tras llegar tarde, Affengruber cometió una peligrosa falta en el semicírculo del área. El conjunto che tocó en cortó y Diang sacó el brazo a pasear cuando no tocaba, golpeándole el balón, acción más que suficiente para que Miguel Ángel Ortiz decretase la pena máxima.

Lo rozó Dituro, pero el disparo de Pepelu fue duro y seco a la derecha del guardameta argentino, difícilmente se podía haber tirado mejor. La situación era preocupante, con 1-1 en el marcador, Mestalla olió sangre y el Valencia fue con todo a por los tres puntos. Era la hora de echar balones fuera y de sudar tinta china para poder sacar un punto gris como premio.

Con piques, intensidad y nervios terminó el encuentro en empate, certificando, otro día más, el atasco franjiverde a domicilio. De esta forma, el Elche cierra la primera vuelta con 23 puntos, el mejor registro en Primera División desde que las victorias se contabilizan con tres puntos.