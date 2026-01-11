Abiel Osorio: el Elche se mete en otro "caso Mir" con su nuevo fichaje

El Elche anunció este domingo su primer fichaje... para la temporada 2026-2027. Se trata del delantero argentino Abiel Osorio, libre tras finalizar su contrato a finales de diciembre con Defensa y Justicia, club en el que permanecerá cedido hasta el próximo 30 de junio. En verano está previsto que se incorpore a las filas ilicitanas hasta la 2028-2029.

Osorio, de 23 años, viene de marcar 4 goles en 15 partidos en el reciente torneo Clausura argentino, incluido un doblete a Boca Juniors a finales de septiembre para ganar aquel partido (2-1), erigirse en el héroe de su equipo y captar la atención mediática por el rival derrotado. En total, en la temporada 2025, contando el torneo Apertura, sus cifras se elevan a 29 partidos jugados y 6 goles.

Sin embargo, el principal foco mediático en el que se ha visto envuelto Osorio en los últimos años ha sido un caso judicial por denuncia de abuso sexual contra una joven en Tucumán, con hechos sucedidos en marzo de 2024, y por los que tanto el nuevo fichaje del Elche como otros tres excompañeros suyos han sido absueltos hace unos días, al decidir el juez encargado del caso sobreseer la causa el pasado 30 de diciembre.

En la fecha de los hechos, Osorio militaba en Vélez Sarsfield y tanto él como Sebastián Sosa, Braian Cufré y José Ignacio Florentín Bobadilla fueron denunciados por una periodista que cubría la información del Atlético Tucumán, equipo al que se enfrentó Vélez en aquella jornada, por una supuesta violación grupal cometida en el hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán.

La presunta víctima, según recoge el medio argentino Infobae, declaró en repetidas ocasiones ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, ratificando su versión. Tras conocerse la noticia, los cuatro futbolistas fueron apartados por Vélez Sarsfield y ninguno de ellos continuó posteriormente en la entidad. Además, estuvieron en arresto domiciliario hasta junio de 2024, cuando les fue concedida la libertad. En el caso de Osorio fue acusado de "abuso sexual simple".

Resolución del caso

Tras meses de proceso, el juez Augusto José Paz Almonacid determinó sobreseer la causa en los últimos días de 2025, al considerar que "el hecho no constituye delito", dando las relaciones sexual como consentidas en base al análisis de conversaciones telefónicas entre la denunciante y los imputados. Los abogados de la denunciante ya han anunciado que apelarán la resolución, por lo que la continuidad de este caso queda pendiente de la misma.

El caso de Osorio se une, en clave franjiverde, al de Rafa Mir, pendiente de juicio por una denuncia de agresión sexual con violencia por unos hechos ocurridos en septiembre de 2024 cuando el ahora futbolista del Elche estaba cedido en el Valencia por el Sevilla.

Mir está actualmente cedido en la entidad ilicitana, aunque con una opción de compra que, en principio, la entidad comandada por Christian Bragarnik está dispuesta a ejecutar al final de la presente temporada para hacerse con los servicios del futbolista en propiedad.