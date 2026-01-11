Bigas abandona el Valencia-Elche en camilla: "Deseo que no sea mucho"

La peor de las noticias que se lleva el Elche de su visita a Valencia tiene como protagonista a su capitán. Pedro Bigas abandonó el derbi regional en camilla, entre lágrimas y con una ensordecedora ovación de Mestalla. El central franjiverde, en el minuto 58 del partido, salió a tapar un peligroso contragolpe valencianista. Midió mal, chocó con Lucas Beltrán y se llevó un importante golpe con la rodilla derecha, la cual tenía completamente estirada.

Mientras se marchaba al suelo, todo sin apoyar la pierna afectada, ya levantó la mano mirando hacia el banquillo pidiendo el cambio: no podía seguir. Los médicos del club le hicieron una primera exploración todavía sobre el césped y, dos minutos después, abandonó el partido en camilla, visiblemente preocupado por su físico.

Sarabia, cauto

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, fue precavido y optimista al realizar un primer diagnóstico sobre el estado de Bigas. "Quiero pensar que no será grave. Estábamos con él ahora en la camilla y estaba con buena actitud, con buen talante. Ha sido un golpe muy fuerte y ha sentido una torcedura. Tiene dolor general por toda la zona. Deseo que no sea mucho, espero que no. Iremos viendo evolución, pruebas y todo eso", declaró el técnico bilbaíno en sala de prensa sobre el estado del capitán.

También habló ante los micrófonos de DAZN Aleix Febas. El centrocampista del Elche, al ser preguntado sobre Bigas, aclaró que "todavía no sabemos lo que puede haberse hecho. Tendrán que explorarle y ver lo que tiene. Esperemos que no sea nada grave, ya veremos", declaró el "14" franjiverde.

La expedición del Elche llegará en la noche de este sábado a la ciudad. A partir de mañana, los encargados de tutelar la salud de la plantilla realizarán un examen más exhaustivo de la situación física de Bigas. El alcance de su lesión, horas después del choque con Beltrán, todavía es incierto.