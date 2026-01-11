El Elche ficha al delantero Abiel Osorio

Tras empatar ante el Valencia en Mestalla, el Elche ha alcanzado un acuerdo con Abiel Osorio, delantero argentino de 23 años. El futbolista era agente libre y ha firmado un contrato que le vincula con el conjunto franjiverde hasta la finalización de la temporada 2028/2029. Sin embargo, su llegada a la ciudad de las palmeras tendrá que esperar, pues permanecerá cedido en Defensa y Justicia el resto de la temporada actual. De esta forma, el futbolista continuará su desarrollo profesional antes de incorporarse al Elche en el club con el que estaba vinculado hasta este momento.

Osorio nació en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, el 13 de junio del 2022, por lo que actualmente tiene una edad de 23 años. Se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, donde fue quemando etapas hasta su debut con el primer equipo. Ahí comenzó a disputar minutos y a consolidarse como futbolista profesional, además de crecer en lo que al valor de mercado se refiere. En 2024 terminó su vinculación con el club donde se crio y pasó a ser agente libre.

Abiel Osorio, de cara y con el dorsal siete, celebra con sus compañeros de Defensa y Justicia. / Defensa y Justicia

A los pocos meses, Defensa y Justicia se hizo con sus servicios y con el paso del tiempo fue participando de manera regular en competiciones nacionales, además de acumular experiencia competitiva reforzando su perfil como delantero profesional. Hasta el momento, la nueva incorporación del Elche llevaba a sus espaldas un año y media en la disciplina del conjunto argentino y ahora, terminará la temporada en calidad de cedido.

Desde el Elche definen a su flamante fichaje como un delantero versátil que combina desmarque y llegada al área, con capacidad para integrarse en distintos sistemas ofensivos. "Destaca por su movilidad en ataque, capacidad para aprovechar los espacios y olfato goleador, así como por su entrega y presión sobre el rival, cualidades que encajan con la apuesta deportiva del Elche CF por jugadores con proyección y recorrido profesional", explicaba el comunicado.

Con Osorio, la franja se refuerza a medio y largo plazo, asegurando la llegada de un futbolista que aterrizará cuando termine la actual temporada a la dinámica del club dirigido por Eder Sarabia.