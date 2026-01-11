Fallece el exfutbolista y entrenador paraguayo Mario César Jacquet

El exfutbolista y entrenador paraguayo Mario César Jacquet ha fallecido este fin de semana a los 79 años, sin que, de momento, se conozcan las causas del deceso, según informó este sábado la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). "Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol", dijo la entidad en su cuenta de X.

Jacquet, que destacó como defensa central y líbero, debutó como futbolista profesional en 1966, a los 19 años, en el Olimpia, el club con más títulos de su país. Sin embargo, dos años después pasó al Cerro Porteño, el eterno rival de Olimpia, donde permaneció tres campañas y donde ganó su único título como jugador en el fútbol de Paraguay.

En 1971 llegó a España para fichar por el Burgos y de ahí saltó al Real Oviedo, con el que ganó en Segunda División. También jugó en el Real Valladolid, con el que logró un ascenso a Primera (1977), Elche y Orihuela Deportiva, club en el que puso fin a su carrera como jugador en 1986. En la terreta aterrizó en los años 80, ya en el tramo final de una carrera deportiva. Como franjiverde debutó con 35 años. Se retiró en Segunda B, en el cuadro oriolano, cuando tenía 39 años.

La primera temporada en su aventura ilicitana fue titular indiscutible a pesar de su veteranía. Sin embargo, durante la segunda su presencia en las alineaciones pasaron a ser más intermitentes. Eso forzó su marcha al final de ese segundo curso. Tras su retirada, fijó su residencia en Elche. Uno de sus hijos, Mario, también fue jugador franjiverde en los años 90, durante la etapa del conjunto franjiverde en Segunda B.

Como entrenador, Jacquet dirigió a equipos de Perú, Ecuador y de su natal Paraguay, donde alzó un título con Cerro Porteño en 2001. También fue el seleccionador con la selección sub-20 de su país, con la que alcanzó los octavos de final en el Mundial de la categoría en 1999; y también estuvo, en 2013, en el banquillo del Elche Ilicitano.