Objetivo "encarrilado" para el Elche a pesar del atasco a domicilio

Dos caras, atasco a domicilio, sufrimiento lejos del Martínez Valero… Pese a todo ello, este Elche ha cerrado la primera vuelta en su retorno a Primera con 23 puntos, más de la mitad de lo que suele ser habitual para salvar la categoría. Hasta el momento, la franja está dando la sensación de mirar más hacia arriba que hacia abajo y, es que, la propuesta futbolística de Eder Sarabia invita a ello. El técnico vasco ha inculcado en la ciudad de las palmeras una cultura futbolística de toque, vistosa y solidaria, donde la mayoría de las piezas del engranaje están respondiendo de una manera positiva y exitosa.

La temporada arrancó a las mil maravillas y no fue hasta la octava jornada, ante el Deportivo Alavés, cuando llegó el fin de la racha de imbatibilidad. El Elche cayó por primera vez y pasó de un periodo positivo a otro negativo en lo que a resultados se refiere, sin embargo, el juego siguió sin resentirse. Fueron siete partidos los que el conjunto franjiverde estuvo sin ganar, sin embargo, nadie dudó y la propuesta seguía hacia delante. El Martínez Valero se convirtió en el principal sustento de la franja, siendo la fortaleza como local la principal razón de la situación clasificatoria de este Elche.

Para poner en contexto los números de este conjunto franjiverde, solo hay que viajar atrás en el tiempo a las últimas temporadas en Primera División. En el curso 2022/2023, el año del fatídico descenso a Segunda, el conjunto franjiverde cerró la primera vuelta con únicamente seis puntos y sin ninguna victoria, presagio de lo que estaría por venir. A la finalización de la temporada, la franja terminó con 25 puntos, a 16 de la permanencia y con cinco triunfos.

A día de hoy, esta franja también suma cuatro puntos más que el último proyecto ilicitano que consiguió la permanencia en la élite del fútbol español. Esto fue en el curso 2021-2022 con Escribá, Mantecón y Francisco a los mandos y por aquel entonces se cerró la primera vuelta con 19 puntos. Un año atrás, en la temporada 2020-2021, se sumaron 17 puntos a la finalización de los primeros 19 partidos, datos peores que los actuales.

Tras volver a empatar a domicilio, esta vez en Mestalla, el Elche ha cerrado la primera vuelta de competición sin ganar como visitante, algo que ya había sucedido una vez este siglo. Como no, fue en el año del descenso y por aquel entonces, hubo que esperarse a la jornada 24 para ganar el primer triunfo a domicilio, en Mallorca por 0 a 1.