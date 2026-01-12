Horario y dónde ver el Betis-Elche de Copa del Rey

Betis y Elche se enfrentarán este miércoles 14 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el estadio de La Cartuja de la ciudad hispalense, hogar del conjunto verdiblanco desde el pasado mes de agosto debido a las obras de reforma del Benito Villamarín. El partido, correspondiente a la fase de octavos de final, enfrenta a dos equipos que han terminado la primera vuelta de la liga en la mitad alta de la tabla de Primera División.

El Elche llega al encuentro tras empatar el pasado sábado contra el Valencia (1-1) y después de haber pasado las tres eliminatorias anteriores de la competición del KO a domicilio contra rivales de inferior categoría: Los Garres (0-4), Quintanar del Rey (1-2, en la prórroga) y Eibar (0-1).

Por su parte, el Betis ha empatado este fin de semana en el campo del Oviedo (1-1), colista de Primera, mientras que en la Copa ha eliminado a Palma del Río (1-7), Torrent (1-4) y Murcia (0-2), por lo que afronta su primer partido como local en la presente edición de la competición y, al igual que el Elche, se mide por primera vez a un equipo de Primera División.

Hay que recordar que Elche y Betis ya se han visto las caras en partido oficial esta temporada en una ocasión, en el partido que abría el curso, disputado el 18 de agosto en el estadio Martínez Valero. Un duelo que concluyó en tablas (1-1), después de que Ruibal adelanta a los sevillanos en la primera mitad y Germán Valera igualara el choque a nueve minutos de la conclusión.

Jugadores del Real Oviedo y el Real Betis pugnan por el balón en un centro lateral.EFE/Eloy Alonso. (OVIEDO) (BETIS) / Eloy Alonso / EFE

¿Dónde ver por TV el Betis-Elche?

El partido entre Betis y Elche de este miércoles se podrá disfrutar en el canal Movistar LaLiga, a partir de las 21:00 horas, desde las diferentes plataformas que ofrecen la posibilidad de acceder a este canal.