La locura goleadora del Elche en la primera vuelta: hasta 12 anotadores y récord en el fútbol moderno
Las 25 dianas de la 2025-2026 superan ampliamente los registros en ligas de 20 equipos
El Elche ha completado la primera vuelta de la 2025-2026 con muy buenas sensaciones, ubicado en la primera mitad de la tabla clasificatoria (noveno) con 23 puntos e incluso la sensación de haber podido sumar alguno más, con la zona de descenso a seis de distancia y Europa, de momento, a la misma diferencia, siempre que no se abra una plaza extra para el séptimo.
Uno de los aspectos en los que está destacando el conjunto dirigido por Eder Sarabia es el anotador. 25 goles a favor lleva el Elche en esta primera mitad del calendario, un récord en el fútbol moderno. En las cinco ligas anteriores que los franjiverdes habían disputado en Primera con 20 equipos su tope estaba en 18.
Esa cifra se alcanzó tanto en la 2014-2015 como en la 2021-2022. En la 2013-2014 el equipo ilicitano se quedó en 17, en la 2020-2021 hizo 16, mientras que en las temporadas 1988-1989 y 2022-2023, ambas de rendimiento muy negativo, solo se hicieron 12 goles. El subidón es digno de destacar.
Además, el Elche destaca por la coralidad a la hora de futbolistas que se sumen a la tarea de marcar. 12 futbolistas diferentes han marcado un gol para los franjiverdes este curso, once de ellos de la propia plantilla y el mallorquinista Maffeo, en propia puerta.
La lista de anotadores la encabeza Rafa Mir, con seis tantos, seguido por André Silva, con cuatro; por Álvaro Rodríguez y Germán Valera, ambos con tres; y por Martim Neto, que ha hecho dos. Una diana han firmado Febas, Mendoza, John, Pedrosa, Héctor Fort y Diang, el último en sumarse al grupo, el pasado sábado en Valencia.
Un registro de hace medio siglo
Para comparar a este Elche con el resto de equipos franjiverdes que han competido en Primera División a lo largo de la centenaria historia de la entidad habría que calcular el promedio anotador de cada uno, siendo de 1,32 goles por partido el de la 2025-2026.
En este sentido, para encontrar una primera vuelta más productiva en materia anotadora en la élite habría que remontarse hasta la 1976-1977, cuando el Elche, en una liga de 18 equipos, hizo 23 goles en 17 jornadas, con un promedio de 1,35.
En aquel equipo, que acabó el curso en media tabla, destacaban como goleadores Finarolli, que hizo 16 al concluir el campeonato, Goméz Voglino (9) y Cristo (7), dirigidos por el argentino Felipe Mesones.
El Elche más goleador
Ya para encontrar a un Elche más goleador habría que remontarse a las seis primeras campañas del club en Primera División (1959-1960 a 1964-1965), en las que los registros siempre fueron superiores al actual, en una época en la que los resultados tendían a ser mucho más abultados.
El récord total del Elche en una primera vuelta en Primera División, difícil de superar, data de la temporada 1961-1962, cuando los franjiverdes, en una liga de 16 equipos, vieron puerta hasta en 29 ocasiones en 15 jornadas, con un promedio de 1,93 goles por partido.
Aquella era la tercera temporada del Elche en Primera, con Juan Ramón como entrenador y un ataque liderado por Romero (18 tantos a final de curso), Cardona (11) y Cayetano Ré (8).
