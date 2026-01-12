El mercado del Elche: fichar para no sufrir

Mercado abierto y una primera vuelta de notable. La situación del Elche, con mente fría, invita a no moverse demasiado estos días. A dejar correr las fechas del calendario, que llegue el 2 de febrero sin cambios. No tocar lo que funciona. Que nadie venga con cantos de sirena a confundir a unos futbolistas que, en líneas generales, están rindiendo o a su nivel o incluso por encima.

Sin embargo, el inmovilismo no es el mejor compañero para un proyecto en crecimiento. Ni para un equipo que, aunque está bien construido, puede pecar de una carencia perfectamente entendible en un club modesto: la falta de efectivos provocada por el paso del tiempo. Las temporadas, de agosto a mayo, se hacen largas. Para todos. Hay lesiones, bajones de forma, jugadores que en verano parecen aviones, en otoño languidecen y en invierno generan dudas sobre sus prestaciones en primavera.

Es la famosa teoría de la manta. ¿Es lo suficientemente larga para cubrirte de la cabeza a los pies y resguardarte del frío? El Elche, en las últimas semanas, empieza a incluir interrogantes en algunos jugadores de alto rendimiento que, sin pecar de alarmismo, generan al menos la duda sobre la conveniencia de acudir al mercado. Y luego están las lesiones. Hace un año, por estas fechas, cayó Yago. Y llegó Germán Valera, en un movimiento que el tiempo ha bendecido. Ahora existe la inquietud de que pueda ocurrir algo similar con Pedro Bigas, que hasta la fecha estaba siendo un baluarte defensivo.

Pedro Bigas abandona Mestalla en camilla tras el choque con Lucas Beltrán. / Judith Amigo / LOF

Ser previsores

En este sentido, el de ser previsores, y aunque la intención inicial del club era no moverse demasiado en este mercado, antes de la lesión de Héctor Fort y la situación de Bigas, el Elche haría bien en fichar para no sufrir. La sensación es que con poco que llegue que sea capaz de cubrir huecos de rendimiento, la permanencia franjiverde está al alcance de la mano. ¿Sin fichar? Posiblemente también. Eso sí, mejor no tentar a la suerte.

En esas posibles dudas que genera actualmente la plantilla del Elche, aparte de la zona de extremos, algo huérfana de un referente titular por la mala suerte de Fort, la reubicación táctica de Diang y la edad de Josan; los franjiverdes, con fichas de sobra para acometer refuerzos sin necesidad de dar bajas, miran también a la delantera y a la defensa.

En el primer caso, posiblemente por la situación que se ha generado entre las molestias que no terminan de recuperar para la causa a André Silva y el bache de un Rafa Mir que, pese a sus seis goles en liga, da la sensación de estar yendo a menos con el paso de las jornadas. La incorporación de un «9» no cerraría puertas a nadie, solo ampliaría la competencia y permitiría jugar a Mir siempre en la posición en la que más cómodo parece encontrarse, sin ser la principal referencia arriba.

¿Y el centro del campo? Queda pendiente de una pieza del puzle, Rodrigo Mendoza, por el que antes había temor a que saliese debido a las ofertas que pudieran llegar por su alto rendimiento y ahora el runrún está puesto en la incomodidad del murciano por el rol al que ha sido relegado en los planes de Sarabia, muy lejos de lo que apuntaba un inicio de temporada que, por otra parte, entre los partidos del Elche y los de la selección han podido influir en ese famoso muro que se encuentran los jóvenes cuando acumulan demasiados minutos a lo largo de una campaña. Si Mendoza sale, vía venta, será necesaria una pieza de refuerzo.

Rodrigo Mendoza conduce la pelota ante el marcaje de Eric García y Araujo / Paco Largo/LOF

Renovaciones

Y aunque el 2 de febrero está ahí, para los dirigentes franjiverdes hay una fecha, ya pasada, que también deja asuntos pendientes por resolver, el de las renovaciones de los futbolistas que terminan contrato el 30 de junio. En este caso es el 1 de enero, día desde el que estos jugadores son libres de negociar y firmar con el club que deseen... y les deseen.

Así quedan Febas y Álvaro Núñez. También Bigas, con quien habría que ver si, en caso de lesión grave, el club tendrá la deferencia de renovarle, por rendimiento tanto en el pasado como en el presente. Los otros dos casos siguen sin concretarse, ni para bien ni para mal. Quedan tres semanas de mercado. Habrá movimiento, seguro. Y el Elche está en la situación ideal para salir reforzado.