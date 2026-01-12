Así fue el primer gol (golazo) de Diang con el Elche

Salir al campo y besar el santo. Eso le ocurrió el pasado sábado en el derbi de Mestalla entre Valencia y Elche al franjiverde Grady Diang, que puso por delante a los ilicitanos tras llevar apenas 90 segundos sobre el césped, con un golazo que le sirve para estrenar su cuenta anotadora en su nuevo equipo.

Diang finalizó una acción iniciada por Pedrosa, que interceptó en campo contrario un pase desde la defensa valencianista. El catalán avanzó con el esférico y esperó el tiempo necesario para habilitar a su compañero, que recibió fuera del área, sopesó las diferentes opciones que tenía y se decidió, ante cierta pasividad de sus rivales, por un zurdazo potente y colocado ante el que nada pudo hacer Dimitrievski.

El tanto permitió al Elche soñar con su primer triunfo a domicilio del curso en liga, pero curiosamente un penalti cometido por el propio Diang acabó obligando a los ilicitanos a ceder un empate. Eso sí, el 10 de enero de 2026 queda señalado para el congoleño como el día que consiguió anotar su primer gol como franjiverde.

Grady Diang, en el golpeo que supuso el 0-1 en Mestalla. / Judith Amigo / LOF

Problemas físicos

Cuestión de rapidez y fugacidad, unas características que están definiendo la temporada de Diang, obligado hasta el momento a hacerlo todo en poco tiempo, debido sobre todo a diversos percances físicos que le han obligado a ser sustituido en varias ocasiones. Hasta el momento, el africano ha disputado 9 partidos de liga, cinco de ellos como titular, pero no ha podido finalizar ninguno. En tres ocasiones (Alavés, Getafe y Girona) ha tenido que ser sustituido al descanso.

"Me siento mejor. Solo quiero seguir estando disponible para el equipo y ayudar", declaró Diang al finalizar el encuentro del sábado a los medios oficiales del Elche. "Lo dimos todo y al final no fue suficiente para ganar. Es duro de aceptar", opinó sobre el rendimiento del equipo, poniendo la siguiente meta en el duelo de Copa contra el Betis de este miércoles.