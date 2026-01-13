Elche CF | Historia
El duelo copero de manicomio entre Elche y Betis: desempate, prórroga y global de... ¡12-10!
La eliminatoria entre ambos clubes de 1960, curiosamente también en octavos, fue una oda al fútbol con victoria ilicitana
Elche y Betis se enfrentan este miércoles por quinta vez en una eliminatoria de Copa. De las cuatro precedentes, tres concluyeron con triunfo sevillano. Y una, muy especial, cayó del lado franjiverde. Fue en 1960. Una oda al fútbol. Tres partidos de locura, con continuas alternativas, desempate, prórroga y un global final que quita el hipo: 12-10.
Aquella eliminatoria, en una competición que por entonces se disputaba a final de temporada y de corrido, emparejó a Elche y Betis tras haber superado ambos conjuntos la primera ronda. Los ilicitanos, con César Rodríguez al frente de la nave, acababan de concluir su primera temporada en la máxima categoría. Los sevillanos, por su parte, ya eran un clásico del fútbol español, campeones de liga en 1935.
4-4 en Altabix
El partido de ida, disputado en el estadio de Altabix, fue un aviso a navegantes. 4-4. Una mala tarde tanto de ambos cancerberos como del colegiado, según recoge la crónica de INFORMACIÓN de aquella jornada. E infortunio local con las lesiones: primero cayó Laguardia, cuando el Elche era dominador del duelo, y luego el portero García. El segundo pudo ser sustituido. El primero, no, debido a las reglas de la época.
Los franjiverdes, con goles de César y Pauet, se adelantaron en dos ocasiones durante la primera mitad, pero vieron como su rival, liderado por el húngaro Kuszmann, volteaba el marcador. El propio César, al transformar un penalti, igualaba la contienda (3-3) y Roche, a cinco minutos de la conclusión, evitaba la derrota local.
Tablas en la vuelta... y desempate en Madrid
Tocaba afrontar la vuelta, en territorio hispalense. El Elche empezó mejor, adelantándose en el marcador gracias a Fuertes, pero llegó por detrás al tiempo de descuento. Entonces emergió en escena Pauet para evitar la eliminación de los suyos y forzar el partido de desempate, al no haber previsto entonces en el reglamento ni prórroga ni valor doble de los goles en caso de igualada.
Aquella tercera afrenta entre Elche y Betis se disputó en suelo neutral, el Santiago Bernabéu. Y todavía había mucho espacio para la locura. Quedaron diez dianas por celebrar, seis por parte ilicitana y cuatro por la sevillana, en un gran ejercicio de resistencia franjiverde, que se vio dos goles abajo en dos ocasiones (0-2 en el minuto 12 y 2-4 en el 55). ¿El estilo? Un fútbol veloz y lleno de virilidad.
Las oleadas béticas acabaron siendo contenidas, con César firmando un doblete, dando sus últimas clases en el Elche de talento sobre el verde y de gestión táctica en la pizarra; y un tanto de Grau en propia meta que mantenía la igualdad a la conclusión del choque. Esta vez tocaba prórroga. Y, en ella, el Elche fue muy superior, sobre todo en lo físico: marcaron Fuertes y Guerrero, cerraron las puertas del manicomio y dieron un espectacular pase a cuartos de final a los ilicitanos.
"El Elche ha realizado, sin duda, el mejor partido de su historia deportiva", recoge la crónica en INFORMACIÓN de aquella cita. "Con recia moral y gran juego, supo imponerse a la adversidad y lejos de desmoralizarse por los dos goles en contra que llevó en dos ocasiones, supo salir airoso de esa contienda que tanto suponía para las huestes que dirige y capitanea el veterano César", prosigue.
Crónica del Elche-Betis (6-4) de Copa en 1960Crónica del Elche-Betis (6-4) de Copa en 1960
Hasta semis y más Elche-Betis
En aquella edición de Copa, el Elche alcanzó las semifinales, cayendo ante el Atlético de Madrid tras un doloroso 8-0 en la ida que hizo estéril el triunfo de la vuelta y obligó a aplazar durante una década la presencia del club, por primera vez, en una final de esta competición, hasta el año 1969.
En los otros tres duelos coperos entre Betis y Elche, la historia sonrió al bando sevillano: en 1935, año que fueron campeones de liga, con una goleada por 5-0 en quinta ronda, a partido único; en la 1993-1994 remontando el 2-1 de la ida con otro 5-0 en cuarta ronda; y en la 2007-2008 tras tablas iniciales (1-1) con otro claro marcador (3-0).
