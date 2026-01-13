Elche CF
Levante-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas
El club franjiverde dispondrá de 626 localidades para el próximo partido a domicilio, en el Ciutat de València
La afición del Elche dispone de 626 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Levante-Elche correspondiente a la jornada 21 de Primera División, que se disputará el viernes 23 de enero a partir de las 21 horas.
Además, como es costumbre, el club ilicitano ha informado que del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.
Las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados a partir de este martes a mediodía, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Levante.
Desplazamiento en autobús
Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Valencia, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 13 euros cada plaza, mismo precio que el del último viaje, que precisamente fue a la misma ciudad el pasado fin de semana.
La salida en autobús está prevista para el mismo día del partido (viernes 23 de enero) a las 16 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso a la ciudad de las palmeras esa misma noche, tras la finalización del encuentro. La inscripción se realizará a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.
Por último, el Elche también informa que, en caso de que se agoten las 626 entradas disponibles, mantendrá abierta la opción de que aficionados que no consigan entrada (y la puedan gestionar posteriormente por su cuenta) adquieran el billete de autobús, si así lo desean.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Beto, técnico del Hércules: 'Entiendo que Rojas quiera marcar, pero el entrenador soy yo
- Susto en el barrio Santa Cruz en Alicante
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- Zonas de Bajas Emisiones en Alicante: ordenanzas, moratorias y multas en el aire
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche