Levante-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 626 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Levante-Elche correspondiente a la jornada 21 de Primera División, que se disputará el viernes 23 de enero a partir de las 21 horas.

Además, como es costumbre, el club ilicitano ha informado que del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.

Los aficionados del Elche cantan el Aromas Ilicitanos antes del partido contra el Celta / Matías Segarra

Las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados a partir de este martes a mediodía, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Levante.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Valencia, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 13 euros cada plaza, mismo precio que el del último viaje, que precisamente fue a la misma ciudad el pasado fin de semana.

La salida en autobús está prevista para el mismo día del partido (viernes 23 de enero) a las 16 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso a la ciudad de las palmeras esa misma noche, tras la finalización del encuentro. La inscripción se realizará a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.

Rafa Mir celebra con aficionados del Elche un gol de esta temporada / Áxel Álvarez

Por último, el Elche también informa que, en caso de que se agoten las 626 entradas disponibles, mantendrá abierta la opción de que aficionados que no consigan entrada (y la puedan gestionar posteriormente por su cuenta) adquieran el billete de autobús, si así lo desean.