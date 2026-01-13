Previa del Betis-Elche de Copa: Con el espíritu de los años 60

«Es una final, a ver quién es mejor». Órdago de Eder Sarabia en la previa del duelo de octavos de final de Copa que enfrenta a su equipo con el Betis, donde fuera técnico ayudante entre 2017 y 2019, dejando amigos, buenos recuerdos y un cariño que se mantiene en forma de abono. Este miércoles (21 horas) será rival. Y buscará la sorpresa. El billete para unos cuartos que supondría un nuevo hito histórico en su trayectoria como franjiverde.

No tuvo suerte el Elche en el sorteo de octavos. Rival duro y a domicilio. Lejos de casa, los ilicitanos todavía no han ganado este curso a ningún rival de Primera. El Betis no parece llegar en su mejor momento, con alguna duda por los últimos resultados y bastantes bajas. «Se dan todos los ingredientes para que sea un partidazo. Tenemos mucha ilusión en esta competición, este equipo es capaz de ganar a cualquiera y vamos a por todas», advierte Sarabia.

El presente

El Elche del presente ha pasado tres eliminatorias de Copa lejos de su hogar y muestra ilusión por un torneo que, dada la buena temporada franjiverde y la tranquilidad con la que navega en liga, ni muchísimo menos molesta.

Sarabia no podrá contar con Pedro Bigas, lesionado en Valencia, aunque el preparador vasco descartó que sufra una lesión grave, como inicialmente se temía. «Le tendremos pronto con nosotros, no ha sido tan grave como parecía al principio. Las pruebas parece que lo confirman y estamos contentos», explicó Sarabia.

André Silva, Rafa Mir y Héctor Fort también son baja, por lo que los ilicitanos viajaron a Sevilla con refuerzos del filial, Nico Salvador y Ali. Para el once titular hay bastantes incógnitas, con la plaza garantizada bajo palos para Dituro y pocas piezas fijas más. La niebla estropeó el plan de viaje, retrasando la partida tres horas, cuando el cuerpo técnico se había organizado para pasar un día completo en la ciudad hispalense, sesión de entrenamiento incluida por la tarde, cerca de la hora del choque.

Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

En el Betis, el parte de ausencias es más largo. Manuel Pellegrini no podrá contar con Cucho Hernández, su máximo goleador, Ángel Ortiz, Júnior Firpo, Isco, Bellerín, Amrabat y Abde. Los dos últimos, incluido el futbolista formado en Carrús, están con la selección marroquí en la Copa África. El resto, lesionados.

Se espera que Pellegrini haga bastantes rotaciones, por lo que la única presencia prácticamente asegurada parece, como ocurre en el bando ilicitano, la del portero, donde Adrián San Miguel mantendría la titularidad que ha venido ostentando en las tres rondas coperas anteriores ante Palma del Río, Torrent y Murcia.

El pasado

El Elche actual se aferra al del pasado para seguir su ejemplo en la competición del KO. Concretamente, al de la década de los 60, los años dorados de la centenaria entidad. Entonces llegó, en 1969, a la histórica final de Copa que perdió contra el Athletic. Tiempo antes, también en octavos, eliminó precisamente al Betis. Fue en 1960.

Entonces, Elche y Betis quedaron emparejados en una eliminatoria que terminó siendo una oda al fútbol, con triunfo franjiverde. Hubo partido de desempate, prórroga y el global final, favorable a los ilicitanos, fue de... ¡12-10! Aquel equipo estaba entrenado por César Rodríguez y acababa de finalizar su primer curso en la élite del balompié nacional.

El partido de ida, disputado en Altabix, fue un aviso a navegantes. 4-4. Una mala tarde tanto de ambos cancerberos como del colegiado. E infortunio local con las lesiones: primero cayó Laguardia, cuando el Elche era dominador del duelo, y luego el portero García. Los franjiverdes, con goles de César y Pauet, se adelantaron en dos ocasiones durante la primera mitad, pero vieron como su rival, liderado por el húngaro Kuszmann, volteaba el marcador. El propio César, al transformar un penalti, igualaba la contienda y Roche, a cinco minutos de la conclusión, evitaba la derrota local.

Crónica en INFORMACIÓN del Elche-Betis de 1960 / INFORMACIÓN

En la vuelta (2-2), Pauet evitó la eliminación en el último suspiro. Se tuvo que disputar el desempate, en el Santiago Bernabéu. Y allí la locura fue total: 6-4 ganó el Elche, que llegó a ir perdiendo 0-2 en el minuto 12 y 2-4 en el 55. Las oleadas béticas acabaron siendo contenidas, con César firmando un doblete y un tanto de Grau en propia meta que mantenía la igualdad a la conclusión del choque. Esta vez tocaba prórroga. Y, en ella, el Elche fue muy superior, sobre todo en lo físico: marcaron Fuertes y Guerrero, cerraron las puertas del manicomio y dieron un espectacular pase a cuartos a los ilicitanos. «El Elche ha realizado, sin duda, el mejor partido de su historia deportiva», recogió la crónica de INFORMACIÓN. Toca repetir.