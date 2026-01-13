Elche CF
Sarabia descarta una lesión grave de Bigas: "Le tendremos pronto con nosotros..."
El técnico asegura que las pruebas a las que fue sometido el capitán, a falta de parte médico, son tranquilizadoras
Bálsamo para el Elche con Pedro Bigas. A falta de parte médico oficial, el entrenador franjiverde, Eder Sarabia, ha arrojado luz en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Betis sobre la situación del capitán del equipo. Y, escuchando al técnico, las noticias son tranquilizadoras.
Sarabia ha descartado una lesión grave de Bigas, posibilidad que sobrevolaba en el ambiente tras las primeras reacciones del jugador cuando tuvo que retirarse lesionado en el segundo tiempo del partido contra el Valencia, viéndosele muy afectado en el banquillo, temiendo una lesión grave que pudiera dejarle KO el resto de la temporada.
Ya las primeras exploraciones rebajaron algo la tensión. Este lunes, el futbolista fue sometido a diversas pruebas que los galenos franjiverdes terminarán de estudiar a lo largo del martes. Pero las primeras sensaciones parecen positivas.
"Le tendremos pronto con nosotros, no ha sido tan grave como parecía al principio. Las pruebas parece que lo confirman y estamos contentos", aseveró Sarabia al ser cuestionado sobre el estado de salud de Bigas que, eso sí, no estará disponible para jugar en Copa.
La acción de la lesión
Bigas, en el minuto 58 del partido entre Valencia y Elche, salió a tapar un peligroso contragolpe. Midió mal, chocó con Lucas Beltrán y se llevó un importante golpe con la rodilla derecha, la cual tenía completamente estirada.
Mientras se marchaba al suelo, todo sin apoyar la pierna afectada, ya levantó la mano mirando hacia el banquillo pidiendo el cambio: no podía seguir. Los médicos del club le hicieron una primera exploración todavía sobre el césped y, dos minutos después, abandonó el partido en camilla, visiblemente preocupado por su físico.
