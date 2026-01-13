Órdago de Sarabia para el Betis-Elche de Copa: "Es una final, a ver quién es mejor"

Madrugón ante el micrófono. La planificación del viaje a Sevilla para el partido de Copa del Rey entre Betis y Elche que se juega este miércoles (21 horas) ha hecho que Eder Sarabia ofrezca la rueda de prensa previa al duelo a primera hora del martes, ya que el equipo se desplaza durante la mañana para poder entrenar en la ciudad hispalense esta misma tarde.

Allí, Sarabia no tendrá disponibles a Pedro Bigas, André Silva, Héctor Fort ni Rafa Mir. El técnico incorpora, del filial, a Nico Salvador y Ali para completar una convocatoria que estará encabezada por Dituro, al que el vasco mantendrá como portero titular en Copa.

Los jugadores del Elche felicitan a Dituro tras ganar al Eibar / Juan Herrero / EFE

Sobre el rival y el partido, Sarabia ha asegurado que el duelo será "especial" para él por su pasado verdiblanco y que el Elche se encuentra muy motivado de cara a poder llegar todavía más lejos en Copa, en el que será su primer partido en la presente edición ante un rival de Primera División.

El preparador bilbaíno también ha tocado otros temas de actualidad, como la situación de Rodrigo Mendoza, que el lunes dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales: "El karma dijo: te tocará apreciar de lejos lo que alguna vez tuviste cerca".

Partido contra el Betis

"Ilusión máxima, muchísimas ganas y convencimiento. Preparados para hacer un gran partido ante un gran rival que en esta competición se motiva. Se dan todos los ingredientes para que sea un partidazo. Tenemos mucha ilusión en esta competición, este equipo es capaz de ganar a cualquiera y vamos a por todas".

Alineación del Betis

"Siendo equipo copero, el Betis no creo que se deje nada, espero su mejor alineación. Es un equipo que se puede imponer, meterte atrás, exigente, aunque creo que nosotros podemos llevar el peso del partido. Apretaremos, atacaremos e intentaremos tener el balón, algo que nos faltó el otro día en Valencia. Es una final y a ver quién es capaz de manejar mejor esos momentos y emociones".

Rotaciones del Elche

"En Valencia corrimos bastante al no controlar el partido. Necesitamos ver en el último entrenamiento en Sevilla (martes por la tarde) cómo está la gente para acabar de decidir. Algunos entrarán y otros repetirán. Sacaremos el mejor equipo posible".

Rodrigo Mendoza

"Me gustaron mucho las fotos y la frase y de hecho le di like. Es respetuosa y no se mete con nadie. Tiene que estar preparado y entender que algunas veces jugará más y otras menos. Soy un entrenador que da oportunidades a todos y luego me voy guiando por unas ideas. Hemos cerrado la primera vuelta y ha sido extraordinaria, pero tenemos margen de mejora. Cada uno tenemos que mirar para adentro, ser honestos con nosotros mismos y dar lo mejor al equipo. Nuestro mejor mercado de invierno sería subir el nivel de los jugadores que ya tenemos. Lo de Rodri (el mensaje en redes sociales) lo hemos comentado, esto antes no pasaba, pero no le doy mayor importancia".

Partido especial para Sarabia

"Muy especial, desde luego. Soy abonado del Betis y le tengo un gran aprecio. Cuando vas allí, te queda para siempre. Tengo grandísimos amigos, ya he tenido guasa con unos cuantos. Viajamos para entrenar allí a la hora del partido y estaremos más tiempo en Sevilla. Ahora tenemos que demostrar el equipazo que somos nosotros".