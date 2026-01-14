El 1x1 franjiverde del Betis 2-1 Elche: Un gran Petrot no es suficiente

El Elche, tras desarbolar al Betis y jugar a placer, termina concediendo dos goles, con polémica incluida, y se despide la Copa del Rey de la forma más cruel posible. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

6,5 Matías Dituro, Portero Fiable Estuvo seguro como siempre y con el balón en los pies no decepcionó, en su línea. Poco pudo hacer en los dos goles del Betis, definió bien el Chimi Ávila.

7 Víctor Chust García, Defensa Rocoso El duelo en la Cartuja fue una demostración más de su temporada. El valenciano está rindiendo a un grandísimo nivel, siendo rocoso y duro al corte. Barre todo lo que pase por su zona y nada se le escapa, hasta se atrevió a dejar detalles en forma de regates.

6 David Affengruber, Defensa Expeditivo No está a su mejor nivel. Se equivocó en la primeros minutos y pudo haber visto la tarjeta amarilla. Sin embargo, mejoró con los minutos y creció en el partido. No dejó a Bakambu respirar.

8,5 Léo Petrót, Defensa Imbatible Actuó de apagafuegos solucionando errores de sus compañeros. En ataque le cuesta más, pero en defensa es una completa garantía y no titubea ante nada ni nadie. El gol fue un premio para el partidazo del francés, la derrota fue una tremenda lástima

5,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Nervioso Se mostró un poco impreciso con el balón en los pies y quizás en algunas situaciones no decidió bien. No obstante, estuvo intenso durante todo el partido. Se le escaparon varios controles y perdió varias oportunidades importantes. Fue objeto de la jugada polémica del partido.

7,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Jugón Todo pasa por sus botas y tiene una calidad tremenda. Es un jugón y en la Cartuja volvió a demostrarlo. Sin generar titulares, tiene una importancia tremenda en este equipo. No solo destaca con la posesión, también roba muchos balones. Se marchó del partido en el minuto 60.

7 Aleix Febas, Centrocampista Especial El Elche empezó el partido dominando y cuando el Betis creció fue cuando Febas no tuvo tanta importancia en el juego. Cuando más cómoda está la franja es cuando Febas mejor está. Se marcó una segunda parte espectacular, hasta que los andaluces marcaron el primer tanto.

8,5 Martim Neto, Centrocampista Mágico Partidazo el suyo. No arrancó de la mejor manera, un poco desquiciado con los árbitros, pero con el paso de los minutos cogió confianza y creció de una forma espectacular. Dejó solo a Adam en la jugada del gol y casi regala otro a Álvaro Rodríguez. Tocado por una barita.

7 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Fugaz Dejó destellos de la tremenda calidad que atesora y en una gran jugada individual, el Elche rozó el penalti en la primera mitad. Estuvo un poco intermitente, con tramos del partido sin tener apenas incidencia, pero cuando la tuvo en la segunda mitad, el Betis sufrió. Buen partido.

José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Clásico Intentó hacer las jugadas marca de la casa, arrancadas por bandas y centros medidos, pero no estuvo cómodo. Como siempre, se mostró generoso en el esfuerzo y no negoció ninguna carrera, pero no tuvo la finura de otros días.

5,5 Adam Boayar, Delantero Perdido Pese a no ser un delantero centro al uso le toco actuar en esa demarcación ante el Betis y eso le hizo tener menos participación en el juego. No estuvo cómodo y ser la única referencia no le benefició. Tuvo una clarísima ocasión, pero la desperdició.

6,5 Federico Redondo Solari, Centrocampista Atento Entró en el 60 y no lo hizo mal. Ayudó para salir de la presión y robó varios balones peligrosos. Fueron una pena los dos goles del Betis, empañaron una tremenda actuación coral.

7 Yago de Santiago Alonso, Delantero Activo Entró por Rodri Mendoza en los últimos minutos, tuvo una y Adrián San Miguel sacó una mano tremenda. Poco a poco va cogiendo su nivel, pero aún le queda camino por recorrer.

6 Germán Valera, Centrocampista Intenso No tuvo tiempo para dejar su marca en el partido, pero hizo lo que mejor sabe hacer, correr y luchar por su equipo.

7,5 Grady Diangana, Centrocampista Protagonista Saltó al campo y revolucionó el partido. Muy buenos minutos los suyos tanto en la presión como con el balón en los pies.