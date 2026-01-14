El Cubarsí del Elche, internacional con la selección sub-18, que Sarabia cuida de cerca

David Delgado Hernández (Elche, 2008) es el evidente ejemplo de que, en el caso de los filiales, muchas veces lo de menos son los resultados. Así es en el Elche Ilicitano. Un modelo instaurado por el club, pero secundado por el propio Eder Sarabia. Una fábrica de talento, especialmente durante la última década, en la que este año una plantilla especialmente joven compite en el cuarto escalón del fútbol nacional. En lo meramente clasificatorio, está en descenso a Tercera RFEF. Pero como proyecto deportivo, el modelo por el que apuesta la propiedad permite la irrupción de talentos como es David Hernández.

Un defensa central de 17 años, de aproximadamente unos 1,90 metros de altura, que quema etapas a una velocidad especialmente llamativa. Procedente del Celtic Elche, llegó al Elche en el verano de 2023 para jugar en el Cadete. Dos años y medio después, ya completa entrenamientos como uno más del primer equipo, bajo la atenta mirada de Eder Sarabia.

David Hernández, durante su debut en Copa con el primer equipo del Elche. / ECF / Jesús Hernández

"Es un chaval que tiene buenísimas condiciones. Lo está haciendo muy bien. Tiene manejo con las dos piernas y es valiente. Tiene muchísimo futuro y nos tiene que dar mucho rendimiento y muchas alegrías". Así le define el entrenador franjiverde. Y sus condiciones no dejan a nadie indiferente. Tampoco al radar de la selección española de fútbol, donde es un fijo en la sub-18 de David Tenorio.

El canterano ilicitano ha vuelto a recibir esta semana la llamada de Las Rozas, desde donde no le pierden la pista. Jugará un amistoso el miércoles en Madrid, frente a Italia. En el último parón FIFA, únicamente tres jugadores franjiverdes fueron internacionales: el portero Owen Bosch, el propio David Hernández... y Rodrigo Mendoza, espejo en el que muchos canteranos como él se miran.

Seis meses soñados

Para que complete su formación futbolística entre palmeras y no fuera, el Elche dio el paso de blindarle el pasado verano. Ampliación del contrato por dos temporadas más, hasta junio de 2028. Inició la pretemporada con el Juvenil, pero su nivel le ha hecho tirar la puerta abajo en el filial de Carlos Cuéllar, donde ya es indiscutible. Su temporada, hasta el momento, es de ensueño. Debutó con el primer equipo en Copa, frente a Los Garres. Completó media hora de mucha personalidad y Sarabia se deshizo en elogios hacia él en sala de prensa.

David Hernández estampa su firma en el contrato que le vincula al Elche hasta junio de 2028. / ECF / Jesús Hernández

El técnico vasco le sigue de cerca. Cuando algún central de la primera plantilla no puede entrenar, llamarle es la alternativa más recurrente. No es un habitual, pero sí completa bastantes sesiones de trabajo integrado con el primer equipo. Además, pese a no debutar, David Hernández también conoce lo que es entrar en una convocatoria de Primera División. Lo hizo frente al Athletic Club, en la jornada 8, en lugar del entonces sancionado David Affengruber.

Grandes condiciones

A su gran altura (superior a los 1,88 metros de altura en su última medición) y su importante zancada, se suman otras condiciones técnicas y tácticas que le permiten establecerse entre los mejores centrales de España de la generación del 2008. Maneja ambas piernas con gran habilidad y tiene una gran salida de balón. Además, su buena interpretación del juego le permite ejercer en ocasiones como pivote (lo hizo varias veces la temporada pasada en el Juvenil, principalmente).

En el vestuario franjiverde le conocen como "Cuba". El apodo surge debido a su parecido futbolístico con el defensa central del Barcelona, Pau Cubarsí. En el mismo vestuario que le conoce como el zaguero culé, David Hernández también destaca por su madurez... pese a ser el más joven. Es el tercer futbolista de la plantilla que más minutos (1.060) lleva esta temporada. Pero es el que menos años tiene de todos. Solamente Walid El Miri, delantero que se está asentando en las convocatorias de Cuéllar, también pertenece a su misma generación en el filial, la del 2008. El resto, algo más "mayores" en una plantilla especialmente joven, que no llega a los 20 años de edad media.

Diseño del Elche que pone en valor la edad media (19,5 años) del once utilizado frente al Conquense. / ECF

Con tan solo 17 años, David Hernández, "Cubarsí" para sus compañeros, sigue cumpliendo metas con una sorprendente precocidad. Paso a paso, sin hacer ruido, sigue con su irrupción dentro de la estructura del club. El Elche, que apostó por él en verano, confía en su evolución. Él responde sobre el césped, donde se erige como uno de los nombres propios del futuro inmediato en la cantera franjiverde.