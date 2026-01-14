Elche CF
Ser donante de sangre en el Martínez Valero tiene premio: entradas para el Elche-Sevilla
Este jueves habrá campaña en el estadio durante todo el día con el sorteo de 20 localidades para el duelo del lunes
El Elche, como suele ser habitual varias veces a lo largo del año, colaborará esta semana con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) en la primera donación de sangre de la temporada 2025-2026, que tendrá lugar este jueves en el estadio Martínez Valero, de 9:30 a 20:30 horas.
De este modo, el club ilicitano reafirma su compromiso con la donación de sangre a través de una iniciativa solidaria que forma parte de la identidad del club desde hace más de dos décadas, en las diversas categorías en las que ha militado la entidad.
Además, los donantes que acudan este jueves a la campaña solidaria tendrán la oportunidad de ganar una entrada para el próximo compromiso del equipo franjiverde en partido de liga de Primera División, que medirá al conjunto dirigido por Eder Sarabia con el Sevilla el lunes 19 de enero a las 21 horas.
Entre todos los participantes durante las once horas previstas de maratón, el Elche sorteará 20 entradas para el duelo contra el conjunto hispalense, en el que espera reencontrarse con la victoria en el Martínez Valero, tras el tropiezo sufrido contra el Villarreal en el primer compromiso de 2026.
250 donaciones diarias
En una nota publicada por el Elche, la entidad informa que desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana necesitan diariamente más de 250 donaciones de sangre para poder atender a los pacientes. La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV, destaca la importancia de esta colaboración: “La implicación del Elche durante tantos años ha sido clave para sensibilizar a la población sobre la necesidad permanente de donar sangre. Cada donación cuenta y salva vidas. Este tipo de alianzas nos permiten llegar a muchas personas que, quizá por primera vez, se animan a donar gracias al impulso del club y a los valores que representa”.
Por su parte, el presidente del club franjiverde, Joaquín Buitrago, subraya que el compromiso del club con los donantes permanece intacto: “El Elche sigue estando al lado de la donación de sangre, como ha hecho siempre. Esta iniciativa es una prioridad para el club y agradecemos profundamente la solidaridad de cada persona que participa”.
"El Elche sigue estando al lado de la donación de sangre, como ha hecho siempre"
Más de 18.000 donantes
La colaboración entre el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y el Elche se inició en el año 2003 y, desde entonces, ha contado con la participación de 18.841 donantes, según informa el club franjiverde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
- ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
- El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche