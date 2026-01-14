Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ser donante de sangre en el Martínez Valero tiene premio: entradas para el Elche-Sevilla

Este jueves habrá campaña en el estadio durante todo el día con el sorteo de 20 localidades para el duelo del lunes

Imagen de una campaña de donación de sangre en el Martínez Valero del año 2023

Imagen de una campaña de donación de sangre en el Martínez Valero del año 2023 / Antonio Amorós

David Marín

David Marín

El Elche, como suele ser habitual varias veces a lo largo del año, colaborará esta semana con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) en la primera donación de sangre de la temporada 2025-2026, que tendrá lugar este jueves en el estadio Martínez Valero, de 9:30 a 20:30 horas.

De este modo, el club ilicitano reafirma su compromiso con la donación de sangre a través de una iniciativa solidaria que forma parte de la identidad del club desde hace más de dos décadas, en las diversas categorías en las que ha militado la entidad.

Cartel informativo de la campaña de donación de sangre en el Martínez Valero

Cartel informativo de la campaña de donación de sangre en el Martínez Valero / ECF

Además, los donantes que acudan este jueves a la campaña solidaria tendrán la oportunidad de ganar una entrada para el próximo compromiso del equipo franjiverde en partido de liga de Primera División, que medirá al conjunto dirigido por Eder Sarabia con el Sevilla el lunes 19 de enero a las 21 horas.

Entre todos los participantes durante las once horas previstas de maratón, el Elche sorteará 20 entradas para el duelo contra el conjunto hispalense, en el que espera reencontrarse con la victoria en el Martínez Valero, tras el tropiezo sufrido contra el Villarreal en el primer compromiso de 2026.

250 donaciones diarias

En una nota publicada por el Elche, la entidad informa que desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana necesitan diariamente más de 250 donaciones de sangre para poder atender a los pacientes. La doctora Mabel Ortiz de Salazarjefa de Servicio del CTCV, destaca la importancia de esta colaboración: “La implicación del Elche durante tantos años ha sido clave para sensibilizar a la población sobre la necesidad permanente de donar sangre. Cada donación cuenta y salva vidas. Este tipo de alianzas nos permiten llegar a muchas personas que, quizá por primera vez, se animan a donar gracias al impulso del club y a los valores que representa”.

Por su parte, el presidente del club franjiverde, Joaquín Buitrago, subraya que el compromiso del club con los donantes permanece intacto: “El Elche sigue estando al lado de la donación de sangre, como ha hecho siempre. Esta iniciativa es una prioridad para el club y agradecemos profundamente la solidaridad de cada persona que participa”.

"El Elche sigue estando al lado de la donación de sangre, como ha hecho siempre"

Joaquín Buitrago

— Presidente del Elche

Más de 18.000 donantes

La colaboración entre el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y el Elche se inició en el año 2003 y, desde entonces, ha contado con la participación de 18.841 donantes, según informa el club franjiverde.

TEMAS

