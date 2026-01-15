Crónica del Betis-Elche: Ruibal se «carga» la ilusión

La línea entre la ilusión y el cabreo en el fútbol hay veces que es demasiado fina. Como la que separa una carga legal de un empujón con el hombro. Acción que queda en las manos del colegiado. En el Betis-Elche de Copa, minuto 80, con todo igualado, Gil Manzano decidió dar validez a un tanto en el que aparentemente Ruibal se pasó con su carga a Pedrosa para arrebatarle el balón y luego asistir a Chimy Ávila para que anotase, casi a placer, el 2-1. Cierto es también que el defensor catalán anduvo flojo, blando, incluso inocente, en la acción de marras. El cóctel, explosivo, derivó en la eliminación de un buen Elche, que plantó cara, dominó, dejó pasar el primer tiempo y mordió en el segundo.

Pero se vio remontado por todo. Por la mejora del Betis, al que los cambios, especialmente Fornals y el bigoleador Ávila, le cambiaron la cara, y por la permisividad del colegiado que, todo hay que decirlo, en la jugada polémica mantuvo, más o menos, el estilo de arbitraje que paseó durante todo el encuentro, dando luz verde a bastantes acciones con contacto de por medio. Esa fue la perdición franjiverde en Sevilla.

Antes del 2-1 y el cabreo final, que tuvo continuidad en otra jugada con Ruibal de por medio, esta vez en su propia área, en la que se desentendió del balón a la hora de defender a Álvaro Rodríguez, chocó con él y le dejó tirado en el suelo un par de minutos; Eder Sarabia, que terminó expulsado, dio la sensación de plantear un partido largo, incluso coqueteando con la posibilidad de una prórroga. Reservó al hispanouruguayo y otorgó el rol de delantero titular a Adam, que no está para estas lides.

El Elche jugó con tranquilidad y el Betis, con más armas, se pasó de parsimonia. El resultado fue un primer tiempo soso, exceptuando alguna chispa de brillantez que siempre se apagó antes de llegar a Dituro o San Miguel, espectadores de lujo en La Cartuja hasta que el argentino, en el último suspiro, tuvo que repeler un disparo de falta de Lo Celso. Del resto, en lo negativo (y poco habitual), Febas dejó dos pérdidas de balón preocupantes, que no recibieron condena por la mencionada candidez que mostraron los locales hasta el descanso.

Todo en el segundo acto

La segunda parte ya fue otra cosa. Casi desde el inicio, pero sobre todo a partir de los cambios de ambos equipos. Adam tuvo su ocasión de emerger como héroe, pero tardó demasiado en acomodarse un remate tras control mayestático y asistencia de Neto y apareció en escena para repeler su ocasión... Ruibal. Más allá de estar o no de acuerdo con sus artes, fue el hombre del partido.

El dominio del Elche, con más posesión y presencia ofensiva, tuvo premio de la manera menos inesperada. En un córner. Sacado en corto y centrado al primer palo, la prolongación encontró en el segundo a Léo Petrot, que controló de manera muy poco ortodoxa, con la entrepierna, y fusiló a San Miguel con la derecha. Premio al francés, que estaba firmando una actuación más que aseada.

Entre el minuto 67 y 68 empezó a perder el duelo el Elche. En el primero de ellos, tras una buena contra, la zancada de Álvaro Rodríguez no fue suficiente para rematar de la mejor manera posible en el área pequeña un pase de Neto. El ariete franjiverde llegó a conectar, pero se topó con la parte exterior del poste. En la acción siguiente llegó el 1-1. Entre runrún y pitos, el Betis trenzó una jugada sobresaliente. Antony vio hueco hacia Fornals, este ejerció de extremo a lo clásico, centrando atrás y esperando la llegada de un devorador del gol como Chimy Ávila, muy cuestionado, que hizo lo que mejor sabe hacer, por desgracia franjiverde.

Natan entra con todo a rematar ante Dituro, que se hace con el balón / EFE

El 1-1 le cambió la cara al partido. Los locales se hincharon de confianza y empezaron a jugar con brío, algo que les había faltado durante buena parte del choque. Y así se llegó a la acción polémica, ya narrada y no por ello poco lamentada. Ruibal fue con todo, Pedrosa con casi nada... y Gil Manzano no puso reparos al ímpetu del bético, castigando la dejadez del lateral. ¿Justo? Visto en directo y una y otra vez repetido, no lo parece.

De ahí al final, el Elche se siguió enfadando. Y, sobre todo, no encontró el modo de empatar. Yago, hombre de refuerzo, tuvo dos opciones casi consecutivas. Un tirito cuando tenía mejor opción en pase a Diang y otra ocasión en la que el meta rival metió una buena mano. Pétrot salvó un par de veces el 3-1 y la participación copera franjiverde concluyó con protestas, la expulsión de Sarabia y la sensación de haber sido empujados fuera de la competición.