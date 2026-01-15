La eliminación copera del Elche castiga a Sarabia

Cayó el Elche en la Copa del Rey en un partido que no estuvo exento de polémica. El segundo gol verdiblanco, con una posible falta de Ruibal sobre Pedrosa no señalada, decidió el encuentro y caldeó los ánimos en el equipo ilicitano. La entidad franjiverde se vio perjudicada por los árbitros y así se lo hizo saber a Gil Manzano, colegiado del encuentro.

Eder Sarabia grita desde el área técnica de la Cartuja. / EFE

El empujón de Aitor Rubial sobre Pedrosa terminó de encender al banquillo de Eder Sarabia, pues no entendían como una carga de tal magnitud no había sido señalada como falta. El posterior tanto del Chimy Ávila decidió un partido que fue dominado por el Elche, pero toda la polémica no quedó ahí. Durante el encuentro, Natan, central del Betis, teniendo tarjeta amarilla, protestó de forma airada a Gil Manzano a escasos centímetros de su cara, jugándose una expulsión que hubiese cambiado el destino del partido.

El ambiente en el equipo visitante era de crispación total con los colegiados y en el minuto 95, cuando el partido estaba en su fase final, una botella fue lanzada desde el banquillo hacia el terreno de juego. Este suceso se saldó con Eder Sarabia expulsado al no poder identificar al autor del hecho.

Así lo recogió Gil Manzano en el acta posterior. "En el minuto 90+5 el técnico Sarabia Armesto, Eder fue expulsado por el siguiente motivo: Por el lanzamiento desde el banquillo hacia el terreno de juego en señal de protesta y al no poder identificarse al autor, se muestra la tarjeta roja al entrenador, como responsable". Tras estos hechos, el técnico vasco se expone a tres encuentros de sanción tal y como recoge el Código Disciplinario de la RFEF.

La polémica y las protestas no quedaron ahí y tras el pitido final, el ambiente continuó igual de tenso que en los últimos minutos del partido. Según el colegiado, Pedro Schinocca, director general de la entidad, bajó al terreno de juego protestando una decisión a uno de los asistentes. Tras ello, se dirigió a hacia el árbitro principal con un tono agresivo y continuó acompañándolo hasta el vestuario arbitral con la misma actitud.

"Una vez finalizado el encuentro, una persona del club visitante en el terreno de juego protestando una decisión del partido a mi asistente nº1. Cuando me dispongo a abandonar el terreno de juego, dicha persona se dirige hacia mí protestando con actitud agresiva, teniendo que ser sujetada por miembros de su club. Posteriormente, continúa acompañándonos hasta el vestuario arbitral manteniendo la misma actitud. Se solicita a la policía que proceda a su identificación, resultando ser D. PEDRO LUCIO SCHINOCCA, directivo del Elche CF", explicaba el acta.

Las protestas y las muestras de disconformidad no quedaron en la Cartuja, ya que futbolistas como Adrià Pedrosa también se pronunciaron en sus respectivas redes sociales. El lateral, protagonista de la jugada más polémica del partido, publicó las palabras "Carga completamente legal…" con un tono irónico junto a una imagen del lance donde Ruibal lo desestabiliza.