Entradas Elche-Barcelona: precios, descuentos para abonados y cómo comprarlas

Elche y Barcelona se enfrentarán el próximo sábado 31 de enero en el Martínez Valero a partir de las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a la 22ª jornada de Primera División. La entidad ilicitana ha definido el procedimiento de venta de entradas para este esperado duelo en el feudo franjiverde. Para poder acudir a este partido, todos los espectadores deberán pagar por su entrada, incluidos los abonados, quienes contarán con un preció reducido.

La venta para los abonados arrancará el jueves 15 de enero a partir de las 12:00 horas y estará abierto hasta el 22 de enero, a las 09:00 horas. Durante estas fechas, se podrán adquirir las entradas tanto online como presencial. La opción online será a través del área del abonado y la opción presencial en las taquillas de fondo sur del estadio Martínez Valero. Todas las modalidades de abono cuentan con un precio único reducible, aplicable en el momento de la compra de entradas para este encuentro.

Cartel de las entradas para los abonados. / ECF

Los abonados deberán acceder a su área del abonado, seleccionar la opción “Venta de entradas” y pinchar en “Compra del Día del Club”. Una vez dentro, podrán elegir entre todas las entradas asociadas a los abonados que tenga vinculados. Por lo que respecta a la vía presencial, las taquillas de fondo sur estarán abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los sábados también estarán abiertas de 9:00 a 14:00 horas, mientras que los domingos cerrarán. Durante el encuentro ante el Sevilla, también se podrán comprar las entradas.

El precio para los abonados oscila de 35 euros a 70, al igual que el día del Madrid. La grada de animación y el anillo fondo G4 tendrán un precio de 35 euros, mientras que en la tribuna cubierta central será de 70, pasando por los 40 del fondo cubierto, los 55 de la preferencia descubierta central o los 65 de tribuna cubierta lateral.

Cartel de las entradas para el público general. / ECF

Cuando termine el periodo de venta para los abonados y se conozca el número total de localidades retiradas, el club pondrá en marcha la venta para el público general, que comenzará el jueves 22 de enero a las 12:00 horas, exclusivamente vía online. Las entradas para los no abonados tienen precios más caros, desde los 80 euros en el anillo fondo G4 hasta los 295 de tribuna central.

Desde el club se recuerda que el acceso con el carné de abonado no será válido y será imprescindible presentar la entrada correspondiente, además la entidad franjiverde perseguirá cualquier intento de reventa y en caso de detectar algún caso, el abonado podrá ser sancionado e incluso podría ver como se le retira su abono.