La maldición de los octavos se vuelve a cebar con el Elche

Se rozó con las manos gran parte del partido y también se mereció, pero el fútbol es así. Es un deporte cruel que no entiende de méritos ni de nada por el estilo, pues solo vale meter la pelota dentro de la portería. El equipo que más veces consiga hacerlo, gana. "A priori" la teoría suena sencilla, pero en la imprevisibilidad reside su gran belleza. En el fútbol nada se puede dar por sentado pese a dominar como el Elche lo hizo en la Cartuja. Incluso maniatando al rival en su casa, nada está escrito y hay muchas variables que pueden virar el rumbo del partido.

Con todos los precedentes fuera de casa en el recuerdo, el Elche sorprendió a propios y extraños. Ya era costumbre ver la cara más débil de la franja lejos del Martínez Valero, pero ante el Betis sorprendió gratamente. Llegó a provocar pitos en el público local, desquiciado por el rondo orquestado por Eder Sarabia en el centro del campo. Todo estaba orientado hacia los cuartos de final, pero la fortuna, y también el arbitraje, le dieron la espalda a una franja que murió de pie.

Pese a caer eliminados, la derrota no ha hecho más que unir a equipo e hinchada en un sentimiento de impotencia, pero a la vez también de orgullo después de ver cómo se están haciendo las cosas. Así mismo lo ha reconocido Eder Sarabia en sus redes sociales, volcado con la idea y su Elche… pero sin entender muchas cosas. "De esos días en los que cuesta mucho dormir… De esos días en los que no entiendes muchas cosas de este mundo del fútbol… Pero de esos días en los que te reafirmas en tus ideas y solo quieres estar con los tuyos para seguir recorriendo el camino. Mucho Elche".

Un año más, el Elche se estrelló contra el muro de los octavos de final de Copa. Desde que en la temporada 1968-69 consiguiera llegar a la final en el Santiago Bernabeu, donde cayó por 1-0 ante el Athletic Club, no ha vuelto a formar parte de los ocho mejores equipos de la competición. Diez oportunidades ha tenido desde aquel entonces de volver a estar en los cuartos de final y en las diez se ha tenido que marchar de vacío. Algunas se decidieron de manera más holgada como el curso pasado ante el Atlético de Madrid, mientras que otras fueron de la manera más cruel posible, véase la última eliminatoria.

La historia se repite

Ante el Betis el pase de ronda parecía más cerca que lejos, pero no pudo ser. Algo similar se vivió en el 2022 ante el Real Madrid. También en los octavos de final, la franja recibió al conjunto merengue en el Martínez Valero y tras 120 minutos de fútbol, gran parte con uno más sobre el verde, el pase de ronda terminó cayendo del lado visitante. Poca historia tuvieron los octavos de final de la temporada 2014-2015 tras saldarse con un marcador global de nueve a cero entre la ida y la vuelta a favor del Barcelona.

Antes de ello, también se cayó en octavos de final ante el Numancia, Mallorca, Deportivo de la Coruña, Osasuna, Athletic Club y Sant Andreu, remontándose el primer precedente hasta el curso 1970-1971. Independientemente de la categoría en la que el Elche militase, el formato de competición o el rival enfrente, el escollo ha sido insalvable hasta el momento y lo seguirá siendo, como mínimo, una temporada más.

Sin la Copa en el horizonte, solo queda la liga, competición en la cual estarán los cinco sentidos puestos. La primera vuelta cerró el pasado fin de semana con una situación clasificatoria que todos hubiesen firmado en verano. Junto a ello, la ventana del mercado invernal abre también la posibilidad de reforzar al equipo para el tramo decisivo de la temporada y no sufrir a última hora. La derrota en la Cartuja, sin dejar de ser una derrota y una eliminación, refuerza la idea y muestra cuál es el camino a seguir para dejar atrás la maldición de los partidos a domicilio.