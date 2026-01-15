¿Cuándo salen a la venta las entradas del Elche-Barcelona para los no abonados?

El próximo 31 de enero no será un día cualquiera en el Martínez Valero. Más de mil días después, el Barcelona volverá a disputar un partido ante el Elche en el feudo ilicitano, en una jornada marcada en el calendario tanto para los aficionados franjiverdes como para los seguidores del fútbol en general. El público tendrá la oportunidad de ver en la ciudad de las palmeras a futbolista de la talla de Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski o Joan García.

Para ello, la entidad ilicitana ha desvelado el procedimiento de compra de las entradas para todo el público que desee acudir a la cita. Los primeros que contarán con preferencia para adquirirlas serán los abonados y tras ello, llegará la hora del público general.

Cartel de las entradas para el público general. / ECF

El periodo de venta para los socios del club terminará el 22 de enero a las 09:00 de la mañana. Tras ello y cuando se conozca el número total de localidades retiradas, el club pondrá en marcha la venta para el público general. Esta arrancará el jueves 22 de enero y será exclusivamente vía online. Al igual que el día que visitó el Real Madrid el Martínez Valero, las entradas para los no abonados cuentan con precios más caros, llegando incluso a los 295 euros en la tribuna cubierta central.

Antes de llegar al encuentro, el Elche recibirá al Sevilla en el Martínez Valero el próximo lunes y tras ello, viajará hasta Valencia para verse las caras con el Levante en la jornada 21 de la competición doméstica. Por otro lado, el Barcelona tendrá un calendario más cargado de partidos, ya que los culés se enfrentarán al Racing de Santander, Real Sociedad, Slavia de Praga, Oviedo y Copenhague. Todo antes de viajar a la ciudad de las palmeras el próximo 31 de enero.