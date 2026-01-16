Elche-Sevilla: la historia, del lado franjiverde

No es noticia a estas instancias de la semana que el Elche cayó de la manera más cruel en la Copa del Rey. Se rozó, pero no se pudo obrar la machada. Sin embargo, el fútbol de máxima exigencia te obliga a mirar siempre al frente y a no poder caer en la resignación. Sin tiempo para digerir el traspié de la Cartuja, el conjunto franjiverde volverá a la competición este próximo lunes en un nuevo reto de tremenda exigencia. Después de arrancar el año con el pie izquierdo ante el Villarreal, la franja volverá a estar con su gente este próximo lunes y lo hará con un rival que históricamente ha sufrido en la ciudad de las palmeras.

El Sevilla, 14º en la clasificación tras 19 jornadas disputadas, arrancará su segunda vuelta en el Martínez Valero ante un Elche que busca volver a darle una alegría a su afición. Con la historia en la mano, el Elche es el claro favorito para llevarse el gato al agua, pues los precedentes entre ambos equipos con la franja actuando de local invitan a ello. Hasta 26 veces se han visto las caras los dos conjuntos en la ciudad de Elche y el balance es claro, 13 victorias franjiverdes, 6 empates y 7 triunfos visitantes.

Durante el mes de septiembre, en el partido de ida, firmaron las tablas sevillanos e ilicitanos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Era la cuarta jornada del campeonato y el primer zarpazo lo dio Isaac Romero en el minuto 27 adelantando a los suyos en el marcador. Al borde del descanso le anularon otro, pero en la segunda mitad la franja daría un paso adelante.

Martim Neto ganó línea de fondo haciendo una elástica y sirvió el gol a placer a André Silva, quien no perdono al borde del área pequeña. Quince minutos después, Rafa Mir silenció el estadio con un golazo de falta y cuando parecía que los tres puntos iban a viajar hasta Elche, Peque igualó el partido gracias a un error de Héctor Fort.

971 días después, el Martínez Valero volverá a recibir al Sevilla. Para observar el último precedente hay que retroceder hasta el 24 de mayo de 2023. Por aquel entonces ambos equipos empataron a uno gracias a los goles de Tete Morente y Lamela en la 36ª jornada de competición. Dos jornadas después terminaría el periplo del Elche en Primera División hasta que volviese en el presente curso.

Un partido para la historia

Con el Sevilla como rival, el Elche consiguió su mayor goleada en Primera División. El 31 de marzo de 1963 pasó a la historia como un día redondo para el conjunto franjiverde en la élite del fútbol español. Solo faltaban dos jornadas para terminar la competición, con los ilicitanos décimos en la tabla a dos puntos del descenso y los sevillanos duodécimos con una unidad menos.

Desde el primer momento, el conjunto local tomó la voz cantante en el partido y a los once minutos ya mandaba en el marcador. El autor fue Ángel Romero y con una jugada calcada dos minutos después, volvía a ver puerta. 60 segundos más tarde, Eulogio Martínez hizo lo propio, reflejando una diferencia de tres tantos antes de los primeros veinte minutos.

Pellejero redujo distancias desde el punto de penalti, pero de poco serviría ante el vendaval que estaba por llegar. Cardona y Lezcano por partida doble, junto a otro tanto de Eulogio Martínez cerraban una velada inolvidable para los ilicitanos. 8-1 fue el resultado final en la que a día de hoy sigue siendo la mayor goleada franjiverde en la élite del fútbol español.

Aquel partido no fue el único que la franja ganó con comodidad al rival del próximo lunes. En 1966 y 1977 los ilicitanos vencieron con un rotundo 3-0, mientras que en el 1969 hicieron lo propio con un marcador de 5 a 0.