El Juez Disciplinario sanciona a Eder Sarabia con un partido tras el Betis-Elche

La decisión de Gil Manzano de no señalar falta de Ruibal sobre Pedrosa decidió el encuentro copero y caldeó los ánimos en el equipo ilicitano. La entidad franjiverde se vio perjudicada por los árbitros y así se lo hizo saber al colegiado, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Tras ello, el acta redactada por el colegiado principal del encuentro reflejó una sanción a Eder Sarabia y otra a Pedro Schinocca.

El técnico vasco fue expulsado por el lanzamiento de una botella desde el banquillo y al no poder identificarse el autor, vio la tarjeta roja como responsable. El Elche alegó la sanción aportando el vídeo de la acción, donde la entidad defendía que el colegiado no dio tiempo a buscar al culpable en el banquillo. Tras esto, este viernes, el Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol ha desvelado las sanciones tras los duelos coperos, castigando a Eder Sarabia con un encuentro.

Eder Sarabia, incrédulo, no entiende la decisión de Gil Manzano. / Europa Press

Por otro lado, Pedro Schinocca, muy molesto con la decisión de Gil Manzano, bajó al terreno de juego y mostró su disconformidad tras el pitido final. "Dicha persona se acercó hacia mí protestando con actitud agresiva, teniendo que ser sujetada por miembros de su club", recogía en el acta el colegiado del partido. Tras esto, el director general de la entidad deberá cumplir un mes de suspensión.

Desde el Elche se apelarán ambas decisiones, además, consideran que el entrenador es sancionado por algo que él no ha hecho. Pese a ello, Eder Sarabia podrá sentarse en el próximo encuentro de liga ante el Sevilla, ya que la sanción deberá cumplirse exclusivamente en la Copa del Rey.